Леонид Слуцкий: США – это королевство двойных стандартов

Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Финал предвыборной гонки в США уже не сулит никаких сюрпризов: Коллегия выборщиков проголосовала за Джо Байдена, который должен будет принести присягу 20 января 2021 года и в тот же день въехать в Белый дом.

Со сменой американского лидера многие связывают возможные изменения в американо-российских отношениях.

Свою точку зрения в эфире радио «Комсомольская правда» представил председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий:

- Америка - это королевство двойных стандартов. И эта тенденция усилилась после распада СССР. Вспомните книги Збигнева Бжезинского и других идеологов однополярного миропорядка, где единственным полюсом силы будет выступать Вашингтон.

США - это страна, которая единственная сегодня на планете, единственная в мировой архитектуре и сегодняшней системе международных отношений позволяет себе на законодательном уровне вмешиваться в конституционный строй, в суверенитет, в вопросы суверенитета других стран. В первую очередь, через неправительственные организации.

В США вообще модно обвинять Россию в чем угодно. Не так прошли выборы, не тот победил - я проиграл, а победил кто-то другой - везде и со всех сторон виновата Россия. Это стало уже шаблоном, это стало стандартом. И я хотел бы сказать, что, к сожалению, антироссийский маховик, который раскручен администрацией Обамы, который вопреки риторике Трампа, раскручивался и при нем.

Мы ожидаем, что при Байдене, к великому сожалению, будет так же. Другое дело, что демократы с большой вероятностью продлят, и это важно для мировой архитектуры и для системы ядерного сдерживания в мире, в феврале будущего года договор СНВ-3 - это архиважно. А что касается совместного всеобъемлющего плана действия или попросту говоря ядерной сделки по Ирану, так же есть основания ожидать, что Байден и его администрация, возможно, вернутся в эту сделку, тем самым поддержат и резолюцию 2241 Совета Безопасности ООН и, безусловно, те основополагающие документы, которые дают возможность сбалансированного и вполне конструктивного сотрудничества с Тегераном для мирового сообщества, для МАГАТЭ.

Что касается России, вряд ли приходится ожидать, что какой-то будет конструктив. Конечно, надежда умирает последней, надежда есть и у нас. Соединенные Штаты - это ведь не только Белый дом. Соединенные Штаты - это такая традиционалистская консервативная, весьма религиозная страна. Вот одноэтажная Америка, о которой я сейчас попытался этими эпитетами сказать, она совершенно не антироссийская. Университеты, причем, университеты многие одни из лучших на планете, фонды, различные исследовательские центры, количество которых исчисляется, по крайней мере, десятками, отнюдь не против, а за развитие конструктивного сотрудничества с Москвой.

Комитет по международным делам Государственной думы в постоянном контакте, так же, как наши коллеги, Институт США и Канады Российской академии наук и его научный руководитель академик Рогов Сергей Михайлович, многие другие наши американисты, мы в постоянном контакте со многими авторитетными людьми, в том числе, и с действующими парламентариями в обеих палатах - и в Палате представителей, и в Сенате Конгресса США, которые занимают отнюдь не оголтело антироссийскую позицию. Я просто их в эфире не буду называть, чтобы их не подставить и не подвести. Но работу мы не прекращаем, мы ее и не будем прекращать, и мы ожидаем, что рано или поздно, конечно же, здравый смысл возьмет верх, поскольку две крупнейшие ядерные державы на планете просто (извините за патетику, но по сути скажу) уверен совершенно правильно, не имеют права находиться в столь низкой точке траектории двухсторонних своих отношений.

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