"Спартак" не смог проявить себя в матче с "Зенитом". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты московского "Спартака" не смогли одержать победу или хотя бы сыграть вничью с питерским "Зенитом" на поле команды Сергея Семака. На перерыв в сезоне после победы 3:1 над москвичами клуб из Северной столицы уходит лидером с шестиочковым отрывом. "Спартак" как никогда за последние годы, мог, пожалуй, приблизиться к неизменному чемпиону. Но - не смог.

Александр Максименко

Два удара "Зенита" издалека вратарь москвичей не смог встретить как надо. И пропустил мячи от Азмуна и от Ракицкого строго под рукой. "Зенит" бил много, но ударов в створ было не так много. И Максименко не смог "потащить" те удары, которые пришли от питерцев.

Джордан Ларссон и Эсекиель Понсе

Два топ-форварда москвичей в отличие от поединка первого круга смотрелись поскромнее. И к голам в ворота "Ротора", "Тамбова" два звездных игрока "Спартака" не смогли добавить результативных действий в матче против "Зенита". Хотя именно Понсе поразил ворота питерцев в матче первого круга.

Илья Кутепов

В очередной раз в матчах "Спартака" тренерский штаб команды идет на осознанный эксперимент. В атаку выходит номинальный защитник Илья Кутепов. В прошлых встречах это смотрелось интересно. Но выход Кутепова в атаку на "Зенит" себя никак не оправдал. Итог - поражение "Спартака".

Айртон

Бразильский защитник известен в Премьер-Лиге своими ускорениями и подключениями в атаку тогда, когда это необходимо. Но в поединке против "Зенита" Айртон попытался на себя взять роль человека, который должен бить по воротам. Но при не самой лучшей игре Ларссона и Понсе в атаке как-то и сам Айртон потерялся. Не нашел себя бразилец в атаке, а итог действий обороны "Спартака" - пропущенные голы от "Зенита".