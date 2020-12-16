"Русские ленивее мигрантов? Эту клюкву нам вешают уже 30 лет!": экономист и демограф объяснил, для чего это делается

В России - катастрофическая нехватка достойных рабочих мест. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Сейчас не найдет работу только тот, кто не хочет работать»

Скандальная фраза прозвучала в эфире радиостанции «Говорит Москва» и была продублирована на ее сайте. «Местные ленивые, а мигранты не ленивые. Именно так я и скажу, безусловно», заявил глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

Ничего себе! Звоню Вадиму, мы давно знакомы, и не раз он выступал на страницах «Комсомолки».

Глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов на Радио "Комсомольская правда".

- Речь не о том, что все россияне ленивые, и даже не большинство, но ленивых лучше слышно — это они постоянно звонят на разные эфиры и пишут в соцсетях, что из-за мигрантов россияне не могут устроиться на работу, - уточнил свою мысль Коженов. - Сейчас у нас такой период, когда работодатели заинтересованы в рабочей силе, им не хватает рабочих рук. Те, кто хотят найти работу, без проблем ее находят. А кто работать не хочет, кто лентяй, тот ищет причину, почему он не хочет. Если кто-то в нынешней ситуации говорит, что не может найти работу — то это точно, не хочет. Хотя бы у нас на сайте — там вагон вакансий, и в Москве, и в регионах. Заходите, выбирайте. И руководители регионов, когда говорят о нехватке рабочих рук, никак не подчеркивают, что им не хватает именно мигрантов. Но почему-то рабочие места не заполняются.

Однако в целом, по мнению Коженова, мигранты все-таки активнее — и не только, когда приезжают к нам на заработки, но и у себя на родине.

- Я бывал в среднеазиатских странах — там люди постоянно заняты работой, есть такая заряженность, - продолжает глава ФМР. - В 5 утра начинают прибираться, мести тротуары. Вот был я в прошлом году в Душанбе — раннее утро, а все уже вылизано, все чистенько. К сожалению, у нас я далеко не везде такое вижу. Или возьмите хотя бы поведение торговцев на восточном базаре. Там не дадут спокойно пройти — будут зазывать купить именно у него.

- И что хорошего? Меня это наоборот, раздражает…

- Да и меня тоже, но я о другом - это ведь тоже показатель нацеленности на результат. А у нас на рынках торговцы все воспринимают одинаково спокойно: что купил, что мимо прошел...

«Россияне не хотят работать на таких условиях — и правильно делают»

Однако председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов категорически не согласен с такой оценкой.

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Фото: Григорий НИКАНОРОВ

- Это клюква, которая тиражируется с середины 90-х, - сказал он kp.ru. - С тех пор начала формироваться миграционная зависимость нашей экономики. Культивируются низкотехнологичные рынки, я их называю лопатными. По зарплатам и условиям труда они совершенно неприемлемы для коренных жителей России, у которых уровень квалификации и образования значительно выше, чем у среднего мигранта. Наши люди не ленивы. Просто они прекрасно видят желание заставить их трудиться за две копейки в совершенно архаичных условиях. Миграционное давление используется, чтобы рынки труда падали по зарплате и по условиям труда, а потом эти ниши занимают мигранты. И не только работники, но и владельцы. Создаются многопрофильные фирмы такие — тут и маршрутные такси, и автосервисы, и магазины. Трудовые отношения в них строятся, основываясь не на законах, не на нормах Международной организации труда, а на этно-культурных традициях. При руководителях бизнеса формируются по сути управляемые группы…

- Но сейчас-то ситуация изменилась, мигранты уехали, места освободились. Почему россияне их не занимают — вот в чем вопрос.

- Да, говорят, что до 40% вакансий освободилось, хотя реальное количество мигрантов трудно поддается учету и контролю. Но даже если так, то это уменьшился рынок с прежними условиями и прежними зарплатами. Это нельзя назвать нормальными рабочими местами. Там зарплаты значительно ниже средних по стране, отсутствует соцпакет, зачастую не оформлены легальные трудовые отношения, не соблюдаются права работников, нет возможности развития. При таких условиях разговоры о том, что в России, дескать, много рабочих мест, а россияне на них не идут, - это издевательство. На самом деле у нас катастрофическая нехватка достойных рабочих мест. Но вместо форсированного проведения реиндустриализации, вытеснения лопатной экономики и создания цивилизованного рынка труда с достойной зарплатой и трудовыми отношениями, нам рассказывают сказки про «ленивых русских» и «трудолюбивых мигрантов».

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