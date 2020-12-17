Леонид Слуцкий: Русский мир неуклонно сокращается!

Председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий. Фото: Евгения ГУСЕВА

Геополитические изменения, произошедшие с момента распада Советского Союза, превратили немалую часть советских людей и их потомков в категорию граждан, которую мы называем «соотечественники, проживающие за рубежом». В нее входят и те, что живут сейчас в бывших советских республиках, и те, кто оказался далеко за их пределами.

Председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал уверенность в том, что Россия может сделать многое для того, чтобы русский мир продолжал не только существовать, но и прирастать.

- Проблемы существуют в том, что у нас неуклонно сокращается то, что мы привыкли называть русским миром. Ни один язык так не исчезал быстро с лица планеты за последнее столетие, как русский. У нас на рубеже 1980-1990-х годов на русском говорило в мире 350 миллионов человек, а сейчас - 270. Минус 80 миллионов за исторически ничтожный отрезок времени - три десятилетия. Потому что мы, к сожалению, недостаточно открываем в мире русских школ, сохраняем существующие.

Россотрудничество, которое возглавил наш коллега Евгений Примаков: безусловно, мы с его именем связываем определенное изменение в реализации тех программ, которые Россотрудничество ведет, но пока этого недостаточно для того, чтобы коллапс русского мира, я вынужден, к сожалению, применить этот термин из астрономии, из теории черных дыр, остановить.

Вот задача, о которой очень четко сказал несколько лет назад в одной из своих статей наш президент, он сказал буквально следующее: мы должны увеличить в разы наше культурное гуманитарное присутствие в мире и на порядок увеличить его там, где говорят по-русски или понимают русский. Это статья «Россия и меняющийся мир», 2012 год, перед президентскими выборами. Должен сказать, что пока это важнейшее, цивилизационной важности, обращение президента к правительству, к народу, к политикам не выполнено.

У нас большие, к сожалению, пустые площади, которые как раз и нужно заполнять соотечественниками, создавать для них рабочие места, содействовать возвращению русского мира домой, в Россию. Так же, как вернулись Крым и Севастополь. Пока эта работа идет лучше, чем она шла, например, 10 лет назад, но она идет недостаточными темпами и с недостаточным эффектом, для того, чтобы задача цивилизационной важности по сбережению русского мира, русского языка, как цементирующей основы, если угодно, русского мира, были решены в том объеме и на том уровне, как сегодня требуют от нас нынешние реалии. Поэтому нам есть над чем трудиться. Нам есть где себя критиковать и давать самим себе пока не очень радужные оценки. Но, думаю, что, безусловно, еще при жизни нашего поколения, в ближайшие годы, у нас есть серьезный шанс в этом направлении продвинуться, поскольку мы, по крайней мере, отдаем себе отчет, что это направление является действительно направлением цивилизационной важности для каждого из нас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Леонид Слуцкий: США – это королевство двойных стандартов

Председатель комитета Государственной Думы по международным делам оценил перспективы российско-американских отношений (подробности)