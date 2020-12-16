Пять главных выводов после матча «Зенит» - «Спартак»

"Зенит" разобрался дома со столичным "Спартаком" 3:1. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

«Зенит» выиграл последний свой матч года. «Спартак» был деклассирован. Счет всего – 3:1, но он мог быть намного крупнее. Теперь Сергей Семак может всю зиму жить спокойно – никто его даже после сокрушительного провала в Лиге чемпионов после такой концовки уволить не посмеет. А к 28 февраля его команда уже переведет дух. «КП» - о пяти главных выводах послей игры «Зенит» - «Спартак».

Брошенная «Спартаком» перчатка не долетела да «Зенита». Победа команды Семака, несмотря на скромный счет, была более, чем убедительна. Счет по ударам 19-4 в пользу хозяев. Владение – 60 на 40 процентов. Гости не создали ни одного момента! И даже гол в ворота «Спартака», который создает иллюзию борьбы, защитник и вратарь «Зенита»придумали себе сами. Это победа нокаутом.

Дзюба не устает мстить «Спартаку». Воспитанник школы красно-белых сохраняет зуб на родной клуб. Фанаты «Спартака» могут освистывать Дзюбу сколько угодно, но тот забивает забивает их команде каждый второй матч. Вот и в этой игре Артем выиграл почти все единоборства, а потом и поставил голевую точку в матче.

«Спартаку» будет сложно вернуться в чемпионскую гонку. Теперь разрыв между командами Семака и Тедеско составляет 6 очков. А осталось провести только 11 матчей. Отыграть такое отставание можно, но очень сложно. Тем более, если учесть календарь оставшихся матчей. Весной у «Зенита» игры с топ-соперниками - ЦСКА, «Краснодаром», «Локомотивом». Все они есть и в календаре у «Спартака», плюс еще и «Динамо». То есть у Тедеско расписание игр сложнее. И он лишился главного козыря: «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов и уже не будет вынужден играть два матча за неделю. Кажется, «Спартак» потерял свой главный шанс этой осени.

«Спартаку» жизненно необходимы трансферы на усиление состава. Защитник Кутепов в нападении – укор и насмешка над теми, кто покупал Кокорина. Но беда у «Спартака» не с форвардами. В конце концов к весне будет готов Соболев, да и есть надежда, что тот же Кокорин вдруг захочет играть в футбол. У «Спартака» проблемы с игроками центра поля. Абсолютно некого выпустить на усиление игры вместо Бакаева. И нет качественного опорного полузащитника. Если у Федуна после того, как поднялись цены на нефть, появился свободный десяток миллионов, он точно должен вложить их в центр поля.

Доменико Тедеско не продлит контракт со «Спартаком». Действующее соглашение тренера с клубом истекает по окончании сезона. Но Тедеско не очень нравится в России. Задержать его здесь могла только Лига чемпионов или какое-то совсем волшебное предложение. Но Лига чемпионов после этого матча стала на три очка дальше, а вера в то, что Тедеско гениальный тактик померкла за два последних матча года. Может тогда и не нужен Доменико вовсе - зачем команде тренер, который не хочет с ней работать.

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