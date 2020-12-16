Доменико Тедеско: Я уйду из "Спартака" в конце сезона

Доменико Тедеско покинет "Спартак". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После поражения от питерского "Зенита" главный тренер "Спартака" огорошил всех неожиданным заявлением. Доменико Тедеско не будет продлевать контракт с командой в финале этого сезона.

- В мае я не пролонгирую свой контракт со "Спартаком", об этом я сообщил менеджерам. Для меня это честь работать в клубе. Но - ситуация с коронавирусом, особенно в Германии, очень тяжелая. Там - тотальный локдаун. И я хочу быть ближе к семье. Главная причина - я принял это тяжелое решение в своей карьере. "Спартак" для меня это настоящая семья, и я вижу, как в меня тут верят, - заявил Доменико Тедеско на пресс-конференции после матча с "Зенитом".

После чего сделал паузу. И продолжил свою речь:

- Я сообщил об этом решении команде. Почему сейчас? Владелец клуба сказал, что хочет продлить контракт со мной. Но я очень честный человек. Это не по причине денег. И я хочу дать время клубу. С самого начала я был честен с клубом, с командой. В январе мы с игроками начнем работу над финалом этого сезона. Не могу дождаться встречи с парнями.

И завершил свой неожиданный послематчевый спич на чистом русском языке, сказав кратко: "Спасибо!". Отметим, что немецкий специалист Доменико Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019 года. И контракт тренера подписан до лета 2021 года. Теперь, как видим, соглашение с немцем продлеваться не будет.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отреагировал на это заявление Тедеско довольно тепло:

- Хочется пожелать ему только удачи, где бы он ни работал дальше. И всего самого хорошего ему! - сказал Семак, узнав, что Тедеско уйдет из "Спартака" в финале этого сезона.

Напомним, что матч Зенит - Спартак стал главной встречей 19 тура в Премьер-Лиге. Поединок ознаменовался стычкой фанатов двух команд. По итогам матча "КП" выделила ряд игроков, которые не смогли проявить себя как следует в матче с "Зенитом".

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- Знаете, в начале сезона у меня в начале сезона была встреча с журналистами. Мы начали играть хорошо, не выигрывали только в двух последних матчах вот тут. Всего в шести очках от "Зенита". Хотелось бы быть на расстоянии нуля. Гонка за чемпионство? Она открыта! Перерыв нам необходим, а то уже восемь месяцев у нас не было перерыва. (подробности)

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