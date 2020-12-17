Леонид Слуцкий назвал главные достижения 2020 года

Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

В эфире Радио «Комсомольская правда» выступил председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий. В финале программы он подвел главные итоги уходящего, 2020 года:

- С коронавирусной пандемией Россия борется лучше, чем многие остальные страны, и наши вакцины, появились раньше. Конечно, пандемия - это самый главный вызов человечеству, может быть, даже и в нынешнем столетии, не знаю, что пройдет в последующие 80 лет, но пандемия - это та угроза, которая нас всех заставляет объединяться.

Главное событие, пожалуй, заключается в том, что России удалось достичь мира в Нагорном Карабахе. Главная тенденция - в том, что России удалось или почти удалось переломить страшную угрозу COVID-19 через разработку вакцин и вакцинацию населения, чтобы не было третьей и последующих волн. Мы многим странам помогли, мы опять же спасли тысячи и тысячи жизней. И это не ради бодрячества. Это то, что произошло.

Это был тяжелейший год. Но это был эффективный год для укрепления роли России в мировой политике, в международных отношениях и просто в том, чтобы сберегать мир. Чтобы в том, чтобы сберегать человеческие жизни. Как председатель правления Российского фонда мира, крупнейшей неправительственной организации в России, я всегда считал сбережение и сохранение мира главной задачей для всех нас. И России это удалось.

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