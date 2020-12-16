Матч Зенит - Спартак 16 декабря 2020. Главное

"Спартак" проиграл "Зениту" в Санкт-Петербурге. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером 16 декабря в Санкт-Петербурге прошел центральный матч 19 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Зенит" победил со счетом 3:1 "Спартак" и сразу на шесть очков оторвался от москвичей в турнирной таблице РПЛ. "КП" подводит итоги встречи в Северной столице, рассказывая о главном после этого поединка.

Настоящую "информационную бомбу" взорвал после матча главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. Он объявил об уходе из московского клуба в финале сезона.

По ходу встречи Зенит - Спартак на стадионе на Крестовском острове произошла драка между фанатами двух команд. Практически "стенка на стенку".

А вот "Зенит", добившись победы над москвичами, нашел в соцсетях повод для дерзких шуток. И в Твиттере появилась запись со словами Кокорина. "КП" раскрыла тайное значение этого послания.

Главное, что можно после этой игры сказать - как "Спартак" не старался, "Зенит" все равно сейчас лучше всех в Премьер-Лиге. Наш обозреватель подбил итоги, сделав пять простых выводов об этом поединке.

Однако же, Доменико Тедеско сохраняет оптимизм. Он уверен, что даже отставание в шесть очков от "Зенита" не означает финиш гонки за звание чемпиона России по футболу.

Но все же Тедеско признал - его команда проиграла по делу питерцам. Потому что "Спартак" выглядел объективно слабее своего соперника по этой встрече.

А вот главный тренер "Зенита" Сергей Семак проявил человечность после победы над "Спартаком". Узнав, что Тедеско объявил о своем уходе в финале сезона, наставник питерцев пожелал удачи немецкому тренеру в дальнейшей карьере.