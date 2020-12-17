"Жить в состоянии овоща - мучение": Ширвиндт рассказал, почему не спасли Андрея Миронова

Андрей Миронов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Андрей Миронов умер в 1987 году во время гастролей в Риге. Труппа играла спектакль "Безумный день, или Женитьба Фигаро", когда 46-летней звезде стало плохо. К тому времени актер был тяжело болен. О его болезни знали лишь самые близкие. Александр Ширвиндт дружил с Мироновым и был с ним в тот роковой день.

Серьезные проблемы со здоровьем у Андрея Миронова начались задолго до тех гастролей в Латвии, когда оборвалась его жизнь."Эта история разворачивалась на моих глазах. Началось все давно, в Ташкенте, лет за семь-восемь до этого кошмара. У него болела голова, ему сказали, что у него что-то там есть. Он отмахнулся", - рассказал Александр Ширвиндт.

Александр Анатольевич был рядом с другом в тот день, когда тому стало плохо прямо на сцене во время игры в пьесе "Женитьба Фигаро". "В Риге он сказал на сцене, что у него голова болит, я отнес его за кулисы. А в то время в Риге был Всемирный съезд невропатологов", - вспоминает Ширвиндт.

Андрей Миронов. Фото: скриншот фильма "12 стульев"

Миронова отвезли в больницу. По словам Ширвиндта, когда врачи приступили к операции, то увидели крупную аневризму диаметром 2,5 сантиметра. Как тогда сказали медики, спасти актера было почти невозможно. "Я помню, они вошли в реанимацию, прошло минут 15-20. Они вышли все белые как лист. В голове «разорвалась бомба». Потом я спрашивал, почему не оперировали. Мне сказали, что даже если бы он вдруг неожиданно выжил, это был бы даун стопроцентный", - рассказал Александр Анатольевич в эфире YouTube-шоу "ЖЗЛ" с Дмитрием Быковым.

Актер заявил, что жить в состоянии овоща - мучение для любого человека. 86-летний Ширвиндт не хочет быть обузой для других.

Ранее первая жена Миронова рассказывала, что артист боялся делать операцию. "Я знала о его смертельной болезни. Конечно, и он знал, не говорил никому. Мы были в хороших отношениях с Александром Николаевичем Коноваловым. Это один из лучших нейрохирургов в мире. И он сказал, что у Андрея аневризма. Аневризмы по статистике существуют 11-12 лет, потом разрываются. Он предложил ему операцию. Если бы ее сделали, он жил бы до 100 лет. Но он отказался. Говорил: «Вдруг что-то не так сделают, и я буду писаться в кровати, буду овощем до конца жизни». И просил: «Я тебя умоляю, маме ничего не говори». И ровно через 11 лет после визита доктора аневризма разорвалась", - поведала Екатерина Градова.