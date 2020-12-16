Леонид Слуцкий: Коллапс русского мира надо остановить! Но делается слишком мало...

Леонид Слуцкий. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Не должно возникать впечатления, что Слуцкий пытается маскировать какие-то проблемы, отнюдь нет. Проблемы в том, что у нас неуклонно сокращается то, что мы привыкли называть русским миром, - рассказал председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий в эфире радио «Комсомольская правда». - Ни один язык не исчезал так быстро с лица планеты за последнее столетие, как русский. У нас на рубеже 80-90-х годов по-русски говорило в мире 350 миллионов человек, а сейчас - 270. Минус 80 миллионов за исторически ничтожный отрезок времени.

Глава комитета Госдумы пояснил — почему русский язык и «русский мир» теряет свои позиции.

- Потому что мы недостаточно открываем в мире русских школ, не сохраняем существующие, - сказал Леонид Слуцкий. - Посмотрите на структуры, которые ответственны за соотечественников и за язык в ведущих странах Западной Европы. Это British Council в Великобритании, «Альянс Франсез» во Франции, институт Гёте в Германии.

Высказался Слуцкий и о Россотрудничестве, на изменения работы которого он возлагает надежды.

- Наше Россотрудничество возглавил Евгений Примаков. Безусловно, мы с его именем связываем надежды на изменения в реализации программ, которые Россотрудничество ведет, - сказал Леонид Слуцкий. - Но пока этого недостаточно для того, чтобы остановить коллапс русского мира, я вынужден, к сожалению, применить этот термин из теории черных дыр.

Задачи по увеличению российского гуманитарного присутствия в мире, которые поставил президент, по мнению главы международного комитета Госдумы, пока не выполнены.

- Несколько лет назад наш президент, сказал буквально следующее. Мы должны увеличить в разы наше культурное гуманитарное присутствие в мире и на порядок увеличить его там, где говорят по-русски или понимают русский. Это сказано в статье «Россия и меняющийся мир», 2012 год, перед президентскими выборами, - напомнил Слуцкий. - Должен сказать, что это важнейшее обращение президента к правительству, к народу, к политикам, пока не выполнено.

Леонид Слуцкий считает, что оценки работы по сбережению русского языка и русского мира «не очень радужные».

- У нас большие пустые площади, которые нужно заполнять соотечественниками, создавать для них рабочие места, содействовать возвращению русского мира домой, в Россию. Так же, как вернулись Крым и Севастополь, - констатировал глава комитета Госдумы. - Пока эта работа идет лучше, чем она шла, например, 10 лет назад. Но она идет недостаточными темпами и с недостаточным эффектом, чтобы задачи по сбережению русского мира, русского языка, были решены в том объеме и на том уровне, которых сегодня требуют реалии. Поэтому нам есть где себя критиковать и давать самим себе не очень радужные оценки. Но, думаю, что еще при жизни нашего поколения у нас есть серьезный шанс в этом направлении продвинуться. Поскольку мы, по крайней мере, отдаем себе отчет, что это направление действительно цивилизованно важно для каждого из нас.