Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Леонид Слуцкий: Коллапс русского мира надо остановить! Но делается слишком мало...

Глав комитета Госдумы по международным отношения поставил «не радужную оценку» усилиям государства по сохранению русского гуманитарного пространства
Иван ГРАЧЕВИван ГРАЧЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Леонид Слуцкий.

Леонид Слуцкий.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Не должно возникать впечатления, что Слуцкий пытается маскировать какие-то проблемы, отнюдь нет. Проблемы в том, что у нас неуклонно сокращается то, что мы привыкли называть русским миром, - рассказал председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий в эфире радио «Комсомольская правда». - Ни один язык не исчезал так быстро с лица планеты за последнее столетие, как русский. У нас на рубеже 80-90-х годов по-русски говорило в мире 350 миллионов человек, а сейчас - 270. Минус 80 миллионов за исторически ничтожный отрезок времени.

Глава комитета Госдумы пояснил — почему русский язык и «русский мир» теряет свои позиции.

- Потому что мы недостаточно открываем в мире русских школ, не сохраняем существующие, - сказал Леонид Слуцкий. - Посмотрите на структуры, которые ответственны за соотечественников и за язык в ведущих странах Западной Европы. Это British Council в Великобритании, «Альянс Франсез» во Франции, институт Гёте в Германии.

Высказался Слуцкий и о Россотрудничестве, на изменения работы которого он возлагает надежды.

- Наше Россотрудничество возглавил Евгений Примаков. Безусловно, мы с его именем связываем надежды на изменения в реализации программ, которые Россотрудничество ведет, - сказал Леонид Слуцкий. - Но пока этого недостаточно для того, чтобы остановить коллапс русского мира, я вынужден, к сожалению, применить этот термин из теории черных дыр.

Задачи по увеличению российского гуманитарного присутствия в мире, которые поставил президент, по мнению главы международного комитета Госдумы, пока не выполнены.

- Несколько лет назад наш президент, сказал буквально следующее. Мы должны увеличить в разы наше культурное гуманитарное присутствие в мире и на порядок увеличить его там, где говорят по-русски или понимают русский. Это сказано в статье «Россия и меняющийся мир», 2012 год, перед президентскими выборами, - напомнил Слуцкий. - Должен сказать, что это важнейшее обращение президента к правительству, к народу, к политикам, пока не выполнено.

Леонид Слуцкий считает, что оценки работы по сбережению русского языка и русского мира «не очень радужные».

- У нас большие пустые площади, которые нужно заполнять соотечественниками, создавать для них рабочие места, содействовать возвращению русского мира домой, в Россию. Так же, как вернулись Крым и Севастополь, - констатировал глава комитета Госдумы. - Пока эта работа идет лучше, чем она шла, например, 10 лет назад. Но она идет недостаточными темпами и с недостаточным эффектом, чтобы задачи по сбережению русского мира, русского языка, были решены в том объеме и на том уровне, которых сегодня требуют реалии. Поэтому нам есть где себя критиковать и давать самим себе не очень радужные оценки. Но, думаю, что еще при жизни нашего поколения у нас есть серьезный шанс в этом направлении продвинуться. Поскольку мы, по крайней мере, отдаем себе отчет, что это направление действительно цивилизованно важно для каждого из нас.

Политика: В ВЕРХАХ

Рекомендуемые