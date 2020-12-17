Последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 17 декабря 2020

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ШУШУ ВОСТАНАВЛИВАЮТ

В Азербайджан прилетели турецкие военные для проведения разминирования в Карабахе.

"В Азербайджан прибыли 136 военнослужащих ВС Турции в поисках и очистке мин.Турецкие военные специалисты проведут уборку земель Азербайджана от мин, выпущенных из оккупации", - сообщает официальный сайт президента Азербайджана.

Ильхам Алиев отправил в Шушу группу из 60 человек, в которую вошли представители Министерства культуры, Госкомитета по градостроительству и архитектуре и других структур. Специалисты должны будут провести оценку и инвентаризацию того, что осталось в городе после вооруженного конфликта.

"Шуша считается культурной столицей Азербайджана и жемчужиной всего Кавказа, поэтому там планируется провести предварительную оценку и инвентаризацию текущего состояния объектов инфраструктуры, земельных участков и другой недвижимости. В соответствии с поручением главы государства будут приняты меры по планомерному восстановлению города, исторических и религиозных памятников, музеев с сохранением древнего исторического и архитектурного стиля. После реконструкции Шуша займет достойное место в списке самых красивых городов мира", - сообщают бакинские СМИ.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 16-го декабря назначил при ЮНЕСКО своего официального представителя - Эльмана Абдуллаева.

США ВОЛНУЮТ РОССИЙСКИЕ МИРОТВОРЦЫ

Помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер заявил, что "присутствие России влечет риск дестабилизации для Нагорного Карабаха. Это был ответ на вопрос азербайджанского журналиста, который спросил Кларка, как США собирается помогать Карабаху.

Кларк также добавил, что США выступают за необходимость мирных переговоров и участии в них Минской группы.

"К сожалению, Минская группа не сыграла никакой роли в разрешении конфликта. Несмотря на то, что Минская группа на протяжении 28 лет имела мандат на это", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с сопредседателями Минской группой ОБСЕ Стефана Висконти из Франции и Эндрю Шофера из США.

16 декабря министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян очередной раз встретился с родственниками пропавших без вести военнослужащих и "выслушал их озабоченности".

"Министр обороны коснулся проблем, связанных с исследованиями ДНК, и сообщил, что объемы проводимых в этом направлении работ увеличились, а также сообщил, что проводимые в Арцахе поисковые работы координирует представитель ведомства и отметил, что родственникам военнослужащих будут даны дополнительные разъяснения".

МИТИНГИ В ЕРЕВАНЕ

В Ереване на митинги вышли уже более 50 000 армян, которые требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Пашинян заявил, что "не собирается покидать пост и уйдет, только после волеизъявления народа". Народ в ответ предложил премьеру добровольно передать кресло Вазгену Манукяну, Карену Карапетяну или Роберту Кочаряну.

ФЕЙК ОБ ОКРУЖЕНИИ

"По нашим сведениям, российские миротворцы были окружены азербайджанскими военными, а также есть информация, что армянские военные попали в плен. Есть проблема со связью", - заявил Пашинян армянской службе радиостанции "Свобода".

- Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил кем то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности. Российский миротворцы действуют в Нагорном Карабахе в соответствии с договоренностями Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, - заявили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, а все подразделения российских миротворческих сил в Карабахе выполняют задачи в штатном режиме, как на наблюдательных постах, так и "в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня".

В Штабе российского миротворческого контингента подтвердили "непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении по прямым каналам связи для обеспечения выполнения миротворческих задач и предотвращения возможных инцидентов".

Несколько часов назад сайт Минобороны Армении опубликовал заявление в котором также опроверг слова Пашиняна: "В последние часы в интернете распространился видеоматериал о том,как группа армянских военнослужащих выводится из блокады с территории сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района. Видео соответствует действительности. Операция была проведена благодаря действенным шагам миротворческого контингента России, осуществляющего миротворческую миссию в Республике Арцах и при непосредственном посредничестве командующего войсками, генерал-лейтенанта Рустама Мурадова".

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