В США енот забрался на рождественскую елку в доме и устроил в нем разгром

Еноты, несмотря на свой привлекательный вид, могут быть опасны Фото: Shutterstock

Самого обыкновенного енота жительница американского штата Флорида случайно обнаружила на рождественской елке.

Женщина купила ель и нарядила ее. Спустя пару дней она проходила мимо нее и услышала какой-то шум, доносящийся сверху. Подняла голову и обомлела – среди новогодних игрушек торчала голова перепуганного зверька.

- Вряд ли он был на купленной ели, скорее всего, маленький енот пролез через отверстие в двери, предназначенное для собак, - рассказывает американка. – В нашей местности обитает много енотов, они могут проникнуть в дом, но, чтобы забраться на дерево… Такое, знаете ли, впервые…

Поначалу женщина подумала, что это кошка. Когда попытки снять животное полюбовно закончились, женщина… схватила сковородку и начала махать ею перед мордой енота. Все происходящее она снимала на видео.

- Если хоть одна игрушка разобьется из-за тебя, то ты пожалеешь об этом, - угрожала она ему.

Затем в дом запустили собаку, увидев которую перепуганный насмерть енот прыгнул на люстру и начал на ней раскачиваться. Пес тем временем стал громко лаять и прыгнул на рождественское дерево. Елка упала на пол, половина игрушек разбилась. Но енот как сидел на люстре, так на ней и остался.

Просидев на потолке полчаса, он все же прыгнул на пол и убежал через открытую входную дверь на улицу, оставив хозяйку дома разгребать бардак.

- Любой может попасть в такую ситуацию, - сетует хозяйка. – Мне нужно было обратиться в службу контроля животных, а не пытаться прогнать енота самостоятельно. Посмотрите, к чему это привело. Не следуйте моему примеру.

Ветеринары предупреждают, что еноты, несмотря на свой привлекательный вид, могут быть опасны.