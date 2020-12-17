Сын Байдена просил у китайских партнеров 10 миллионов долларов

Хантер Байден снова в центре внимания Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сын избранного президента Соединенных Штатов Хантер Байден снова в центре внимания. В Интернете появилось письмо, отправленное председателю китайской энергетической компании CEFC Е Цзяньминь.

В сообщение Байден-младший шлет партнеру из КНР «наилучшие пожелания», выражает надежду на скорую встречу в Вашингтоне или Шанхае, а также просит отправить ему 10 млн. долларов, чтобы «должным образом финансировать и управлять совместными делами».

Написанное в 2017 году письмо стало вновь дополнительным поводом для разговора о темных делах Хантера Байдена и дополнительным свидетельством расследования о неуплаченных налогах, которое ведут власти штата Делавэр и внимательно изучают изучающие все отчеты сына избранного президента.

Бывший деловой партнер Хантера Тони Бобулински не раз говорил, что знал о миллионных сделках, которые проворачивал сын Джо Байдена. И в период предвыборной гонки предостерегал кандидата от демократов о возможной утечке информации.

Адвокат Хантера Байдена пока никак не прокомментировал опубликованное письмо.