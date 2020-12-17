Английскую королеву XVI века Анну Болейн сыграет чернокожая актриса

Информация о том, что роль королевы-консорта Англии XVI века отдана 34-летней Тернер-Смит, появилась осенью прошлого года, но пандемия спутала карты режиссера Фото: EAST NEWS

Неожиданное решение приняли авторы сериала на британском ТВ – в ленте с предположительным названием «Падение Анны Болейн» главную роль сыграет темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит, выросшая в семье выходцев с Ямайки.

Информация о том, что роль королевы-консорта Англии XVI века отдана 34-летней Тернер-Смит, появилась осенью прошлого года, но пандемия спутала карты режиссера, съемки были отложены и о сериале практически забыли.

Опубликованы первые фото со съемочной площадки, и тема вновь начала активно обсуждаться в соцсетях, причем не только в Британии, но и за ее пределами.

Помимо исполнительницы роли главной героини в сериале присутствуют и другие темнокожие актеры, пользователи соцсестей отмечают, что «представить подобное при дворе Генриха VIII практически невозможно».

Впрочем, сценаристка сериала Ив Хеддервик отметила, что фильм будет снят не в жанре исторической драмы, а представляет собой психологический триллер, который прольет свет на борьбу за выживание Анны Болейн «в деспотичном патриархальном обществе».

Анна Болейн была второй супругой короля Англии Генриха VIII и матерью второй правящей королевы Елизаветы I.

Современники, описывавшие внешность Анны, единогласно сходились во мнении о ее привлекательности, несмотря на смуглый цвет кожи.

Анна не смогла подарить супругу долгожданного наследника, чем воспользовались ее противники, оклеветав и обвинив королеву-консорта в измене.

17 мая 1536 года Анну Болейн казнили через обезглавливание, на которое Генрих VIII милостиво заменил обычное в таких случаях сожжение на костре.

Темнокожие актрисы в неожиданных ролях для Британии - не редкость. Так в январе этого года пользователи русскоязычных соцсетей бурно обсуждали другой британский проект – постановку «Анны Карениной», главную роль в которой исполнила актриса нигерийского происхождения Они Ухиара.