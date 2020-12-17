Молдавия признала русский язык своим: кому это мешает

Молдавия говорит на русском. Официально – около 40% населения русскоязычные, но в уличной, бытовой реальности - все Фото: REUTERS

Русский язык был репрессирован Конституционным судом Молдавии в 2018 году, во время очередной попытки сместить пророссийского президента Игоря Додона. Спустя два года, статус вернули через голосование в парламенте республики – 55 депутатов поддержали этот закон. Теперь все государственные указы, заявления и документы будут дублироваться на русском языке, а чиновники обязаны его использовать при общении с гражданами наравне с языком молдавским. На русский язык будут переводиться инструкции к лекарствам и бытовой технике, снимут ограничения с телевещания на русском языке.

Только что избранный президент Майя Санду очень расстроилась. Семь лет назад, занимая пост министра образования, она отчаянно сражалась с «языком оккупантов» и убрала русский язык из школьных программ. И тут такой сюрприз от парламента! Комментируя и критикуя закон о языке, госпожа Санду не очень логично объяснила свое недовольство. По ее словам, два языка в стране помешают гражданам Молдавии бороться коррупцией и разделят страну. Как? Почему? Президент не объяснила.

Молдавия, кстати, и без этого закона говорит на русском. Официально – около 40% населения русскоязычные, но в уличной, бытовой реальности - все. И единственное, чему может помешать закон о статусе русского языка – румынизации Молдавии, у которой теперь президент гражданка Румынии.

Любопытно, что предсказания политологов начали сбываться. Додон, проигравший президентские выборы, вернулся в парламент Молдавии, где у него сильные позиции и сдаваться не собирается. Теперь депутаты собираются ограничить власть нового президента, чтобы в одночасье Молдавия не превратилась в Румынию.

Случившееся в Молдавии может стать толчком для возвращения русского языка на постсоветское пространство в официальном статусе «язык межнационального общения». А пока, складывается совершенно парадоксальная ситуация. В Таджикистане, например, русский язык имеет статус «язык межнационального общения», в Узбекистане – нет. В Киргизии русский язык прописан в Конституции, но никакого официального статуса не имеет. При этом, все три страны – основные поставщики трудовой миграции в Россию. В условно «дружественном» Казахстане на русском говорит, по официальным данным, почти 30% населения. При этом язык не имеет статуса и постепенно и неуклонно вытесняется из всех сфер жизни. Например, в последние годы в Казахстане шла «война топонимов», за одну ночь власти могли переименовать сразу 50 улиц, название у которых были «слишком русские». А переход Казахстана на латиницу по турецкому образцу только ускорит этот процесс. На Украине русский язык не просто не имеет статуса, с 16 января 2021 года вся страна должна будет перейти на суржик – русский язык будет запрещен в общественной жизни. При этом, сложно сказать, сколько граждан Украины говорит на русском языке. Наверно, все.

Эксперты-политологи давно уже вывели критерий истинного дружелюбия, который определяется по статусу русского языка в стране.

ЦИФРЫ

Русский – на пятом месте в мире

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина впервые подготовил исследование глобальной конкурентоспособности русского языка. Русский занял пятое место среди 12 ведущих языков мира, уступив английскому, испанскому, французскому и китайскому. При этом русский язык обогнал арабский и немецкий. Сейчас на русском языке в мире говорит 258 миллионов человек.