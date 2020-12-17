«Впервые после ухода Иосифа Нелли так искренне радовалась»: вдова Кобзона отметила юбилей

Нелли Кобзон на юбилее с цветами от гостей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Из-за пандемии Нелли Кобзон не стала устраивать массового празднования дня рождения в ресторане. Вдова Иосифа Кобзона пригласила домой родных и ограниченный круг близких друзей. От артистического цеха на праздновании 70-летия Нелли Михайловны были семьи Стаса Михайлова, Владимира Винокура, Александра Буйнова, Игоря Крутого, присутствовал и главный звездный тамада Николай Басков.

После юбилейного ужина творческая компания переместилась к музыкальному инструменту. В гостиной у рояля Игорь Крутой, а Николай Басков исполняет оды и популярные песни в честь юбилярши. Александр Буйнов описывает обстановку на праздничном вечере: «Были все самые близкие. Николаи Басков как всегда на «приколе», очень тепло посидели. А, начинавший когда-то у меня барабанщиком в группе «Чао!», Андреи презентовал маме шампанское со своей знаменитой фамилией!» Буйнов рассказал о презенте сына Иосифа и Нелли Кобзон Андрея, который в том числе преподнес бутылку шампанского с именной этикеткой в чести мамы.

То самое именное шампанское для юбилярши от сына Андрея Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Композитор Игорь Крутой поделился в инстаграме своими впечатлениями от праздника: «Юбилярше хотелось посвящать добрые слова, идущие от души, и песни... Мне показалось, что впервые после ухода Иосифа Нелли так искренне радовалась, принимая наши поздравления и чудачества, и, грустно улыбаясь, слушала наши смешные воспоминания об Иосифе, его приколах и розыгрышах, о наших соприкосновениях с их замечательной семьёй. Нелли Кобзон - великая женщина и жена своего великого мужа, и даже находясь в тени Иосифа, она познала любовь и уважение огромного количества людей, своих детей и внуков... Конечно же, существует человеческий «аудит», но я уверен в том, что к Неллечке сохранится дружба, любовь и уважение всех людей, когда-либо соприкасающихся с ней... И вчерашний вечер - тому подтверждение». Музыканты все вместе исполнили песню Никиты Богословского на стихи Алексея Фатьянова «Три года ты мне снилась», посвящённую юбилярше.

Нелли Кобзон прекрасно выглядит – лет на 20 моложе цифр в паспорте. Вдова Иосифа Кобзона окружена вниманием не только родных, но и друзей.