Мэрию Парижа оштрафовали за слишком большое количество женщин в руководстве

В 2014 году Парижский совет возглавила Анн Идальго, ставшая первой женщиной на посту мэра Парижа, и она не согласна с решением министерства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французское Министерство государственной службы приняло решение наложить штраф на мэрию Парижа за слишком большое количество женщин на руководящих должностях.

По информации СМИ, в 2018 году на высокие посты в мэрии были назначены 5 мужчин и 11 женщин.

Согласно заявлению ведомства, сложившаяся ситуация способствует «феминизации высших управленческих должностей». В Мингосслужбы подчеркнули, что представители каждого пола должны занимать в структуре мэрии не менее 40%.

В 2014 году Парижский совет возглавила Анн Идальго, ставшая первой женщиной на посту мэра Парижа, и она не согласна с решением министерства:

– В Париже мы делаем все, чтобы добиться успеха, и я очень, очень горжусь большой командой мужчин и женщин, которые вместе ведут борьбу за равенство.

Кроме того, мэр отметила, что в Париже гендерный разрыв все еще слишком велик (доля женщин на высших руководящих должностях составляет 47%) и бороться за равноправие нужно «энергично и решительно».

В 2019 году во Франции был принят закон, согласно которому предприятия не могут быть оштрафованы за слишком большое количество мужчин либо женщин на тех или иных должностях. Это не спасло мэрию от взыскания, поскольку наложено оно за 2018 год.