Исследование Mondelez: снеки во время карантина стали «спасательным кругом» для россиян

Пандемия оказала серьезное влияние на пищевое поведение и гастрономические привычки жителей всех стран — участниц исследования. Роль снекинга возросла: 9 из 10 опрошенных стали перекусывать чаще или перекусывают так же часто, как в прошлом году. С другой стороны, из-за самоизоляции средняя продолжительность перекусов упала и минуты, уделяемые снек-брейкам, стали важнее почти для половины опрошенных. Для 45% россиян изменились ритуалы перекусов, столько же соотечественников считают, что снекинг в будущем может войти в привычку и стать для них частью «новой нормы питания».

Перекус — возможность избежать одиночества и отличный повод пообщаться: 77% опрошенных благодаря снек-брейкам завели новые знакомства. Поэтому 4 из 10 опрошенных россиян уверены, что вернутся к традиции перекусывать вместе с друзьями или коллегами, когда локдаун закончится и все карантинные меры будут сняты. А пока этого не произошло, люди спасаются от недостатка коммуникации иначе: 17% респондентов признались, что устраивали командные перекусы по видеосвязи через Zoom, Skype и другие сервисы.

Для более чем половины опрошенных со всего мира перекусы стали «спасательным кругом», в России с этим согласились 41% респондентов. Особенно ценными снек-брейки называют родители, вынужденно работавшие из дома, — это отметили 69% опрошенных. Больше половины принявших участие в опросе родителей из России использовали снеки, чтобы замотивировать детей участвовать в домашних делах — например, в совместной готовке.

Помимо изменения формата перекусов и подхода к снек-брейкам, меняются и вкусовые преференции: в Европе сухарики и чипсы стали на 10% популярнее, теперь их выбирают уже 45% опрошенных. В то же время респонденты из Северной Америки продолжают отдавать предпочтение сладким «вкусняшкам».

На фоне пандемии ожидаемо увеличилась озабоченность людей своим здоровьем. За счет этого выросла и важность перекуса как части здорового питания и средства улучшить настроение и ментальное состояние. Около двух третей опрошенных обращают особое внимание на размер порций и отдают себе отчет в том, какой конкретно перекус лучше всего подойдет их организму. В заботе о собственном здоровье жители России находятся на одном уровне с европейцами, которые предпочитают снеки с невысоким содержанием сахара и других углеводов, и опережают американцев, ценящих снеки с высоким содержанием протеинов. Россияне и китайцы также предпочитают снеки, нормализующие пищеварение.

Исследование, которое Mondelez International проводит совместно с аналитической компанией The Harris Poll, публикуется уже во второй раз. В опросе приняли участие больше 6 тысяч респондентов из 12 стран по всему миру. Опрашивали людей разных возрастов — от беби-бумеров и представителей «молчаливого» поколения (75+) до миллениалов и зумеров (18–23).