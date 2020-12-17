Александр Гамов: Нам в пресс-центре очень не хватает президента и региональных журналистов

Александр Гамов в пресс-центре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полдень здесь начнется пресс-конференция президента России Владимира Путина.

- Я здесь с восьми утра, - сообщает Александр Гамов. - Я единственный, кто уже побывал в самом информационном зале. Кстати, теперь уже шестнадцатикратный участник таких пресс-конференций. Как и сам Владимир Владимирович.

Зал необычный по типу рассадки участников. Мне удалось подсмотреть, как в основном там работают технические сотрудники от телеканалов.

Президента в зале не будет, как известно. Мы его увидим на большом экране, на котором сейчас изображение Кремля. Но все же есть трибуны, пюпитр, где должен расположиться пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Я временно, на несколько секунд, его место занял. Есть фотка.

- Чем еще, кроме видеосвязи, отличается от предыдущих эта пресс-конференция?

- Когда-то они и в Кремле проводились. И на морозе мы стояли, и летом в жару на улице – в очереди, чтобы пройти через Кутафью башню. Потому что было много приехавших из провинции журналистов. А нынче пункты связи расположены по всей стране. Представьте себе, что в федеральных центрах, в федеральных округах такие мини пресс-центры, что и здесь. И там журналисты тоже волнуются, готовятся именно к сегодняшнему событию. От Калининграда до Владивостока. Но нам здесь, в столичном пресс-центре, региональных журналистов явно не хватает. С ними веселее было!

- Александр Петрович, то есть Песков все-таки будет в этом зале живьем, а Путин – на мониторах?

- Да, Песков придет к нам. Он будет на нас смотреть. Кстати, президент очень многих журналистов знает в лицо. И он сам будет, скорее всего, руководить конференцией оттуда, из своей резиденции в Ново-Огарево. Я предполагаю, он будет видеть всю Россию сегодня.

Я сегодня пришел к такому выводу, что эти пресс-конференции, они даже не только нам, журналистам, нужны, а нужны самому Владимиру Путину. Почему? Потому что он знает основные, конечно, вопросы, которые задаст народ. Но могут быть какие-то необычные факты, о которых он даже не подозревал.

- А вы-то подготовили свой необычный факт? У вас есть ход конем?

- Естественно, у меня несколько вопросов есть.

Если честно, один из вопросов, если я не сгорю со стыда, посвящен моему герою – Иосифу Давыдовичу Кобзону. Дело в том, что 30 августа исполнится два года, как его не стало. И представьте себе, до сих пор нет памятника Иосифу Давыдовичу, а его семья обивает пороги различных инстанций в Москве. И даже слышит такое: а кто такой Кобзон? А что он такого сделал? Это говорят о народном артисте СССР, почетном гражданине Москвы, Герое труда России, который три раза ходил на Дубровку к террористам, который одиннадцать раз съездил в Афганистан, мы с ним летали в Сирию.

- Куда он только не летал! Он везде был, во всех группах советских войск.

- Десять раз (а мы– я и наш «комсомольский» фотохудожник Владимир Веленгурин – девять раз) он ездил в борющийся Донбасс. И неужели Иосиф Кобзон не достоин того, чтобы ему поставили памятник? Вот я просто свою обиду выражаю, пользуясь тем, что у нас бесцензурное радио. Слышно, как я волнуюсь? Это один из заготовленных мною вопросов. Но мне, честное слово, стыдно было бы его задавать Путину. За тех стыдно, кто не оценивает Иосифа Давыдовича по достоинству.

- В общем, да. Мягко говоря, это не уровень президента.

- Конечно! Потому и озвучиваю проблему сейчас, ибо совсем не хочется с решением такого вопроса выходить на президента. Но иногда – приходится, тем более, я знаю, с каким уважением Владимир Владимирович относился к Иосифу Давыдовичу.

Конечно, у меня, как всегда, есть вопросы социальной направленности.

Я человек провинциальный. У меня очень крепкая связь с народом, как у президента.

- А вдруг не удастся задать свой вопрос?

- Мне всегда удается. Иного не может быть!