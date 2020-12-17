Сергей Шнуров готовит вопрос Владимиру Путину: "Россия и США – самая напряженочка"

Сергей Шнуров готовит вопрос Владимиру Путину
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сергей Шнуров появился на пресс-конференции президента не только как музыкант, но и как начинающий политический деятель – он сопредседатель «Партии Роста». Однако на вопрос, волнуется ли он в новой для себя ипостаси интервьюера, ответил отрицательно:
- Я – нет. Не волнуюсь. Я последний раз волновался, наверное, на рок-фестивале «Нашествии» в 1999 году. Я тогда первый раз выступал перед толпой в несколько десятков тысяч.
- Здесь формат немножко другой. Градус повышен?
- Не сказал бы.
- А вы уверены, что вам дадут возможность задать вопрос?
- Не уверен. А кто тут уверен?
- А вы бы о чем спросили?
- Это секрет.
- У нас здесь нет секретов.
- У вас нет секретов, у меня есть.
- И все же? Примерно. Тема?
- Я представляю международный канал RTVI, где являюсь генеральным продюсером. Естественно, вопрос будет касаться международной политики, что логично.
- Россия – США, Россия – Европа?
- Россия и США – самая напряженочка, конечно.
- Что-нибудь про Байдена?
- В том числе.
- Или про Трампа?
- В том числе.
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