Сергей Шнуров готовит вопрос Владимиру Путину: "Россия и США – самая напряженочка"

Сергей Шнуров готовит вопрос Владимиру Путину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей Шнуров появился на пресс-конференции президента не только как музыкант, но и как начинающий политический деятель – он сопредседатель «Партии Роста». Однако на вопрос, волнуется ли он в новой для себя ипостаси интервьюера, ответил отрицательно:

- Я – нет. Не волнуюсь. Я последний раз волновался, наверное, на рок-фестивале «Нашествии» в 1999 году. Я тогда первый раз выступал перед толпой в несколько десятков тысяч.

- Здесь формат немножко другой. Градус повышен?

- Не сказал бы.

- А вы уверены, что вам дадут возможность задать вопрос?

- Не уверен. А кто тут уверен?

- А вы бы о чем спросили?

- Это секрет.

- У нас здесь нет секретов.

- У вас нет секретов, у меня есть.

- И все же? Примерно. Тема?

- Я представляю международный канал RTVI, где являюсь генеральным продюсером. Естественно, вопрос будет касаться международной политики, что логично.

- Россия – США, Россия – Европа?

- Россия и США – самая напряженочка, конечно.

- Что-нибудь про Байдена?

- В том числе.

- Или про Трампа?

- В том числе.

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