Британия начала особую войну против СССР в 1945 году

Уже в мае 1945 года британские СМИ начали искажать историю Второй мировой войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Согласно рассекреченным архивным материалам Службы внешней разведки России, еще до капитуляции фашистской Германии пресса Великобритании взяла курс на искажение исторических фактов и замалчивание роли Советского Союза во Второй мировой войне.

Среди материалов сборника «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства», опубликованного сегодня, - масса интересных и уникальных документов.

Например, шифрограмма направленная в Москву из Каира резидентом советской разведки в Египте Павлом Журавлевым:

– Общий характер настроений здесь в связи с последними победами Красной Армии и взятием Берлина создает впечатление в кругах дружественных Советскому Союзу, что англичане открыто начинают вести политическую войну против Советского Союза.

По информации Журавлева, действовавшего под оперативным псевдонимом «Макар», английские власти дали прямое указание цензурировать местную прессу и всячески замалчивать победы Красной Армии, а вместо этого выносить на повестку дня события на западном фронте, придавая им вид действий, решивших исход великой войны.

Также резидент сообщал, что по заявлениям офицеров английского штаба, Великобритания намерена всеми силами препятствовать распространению влияния Советского Союза, делая акцент на югославском, польском и австрийском вопросах.