"До мурашек": Прилучный впервые после избиения появился на публике и показал чувства к Мирославе Карпович

В серьезность травм Павла Прилучного многие не поверили Фото: Борис КУДРЯВОВ

Павел Прилучный, похоже, полностью оправился после недавнего ЧП. В истории с избиением актера до сих пор много белых пятен: кто и за что покалечил звезду "Мажора"; почему на его лице практически не осталось следов травм, и не был ли весь этот скандал выдуман ради пиара?

Так или иначе, несколько дней Прилучный действительно не появлялся на публике: спектакль "Косметика врага", запланированный в Москве на 9 декабря, пришлось отменить по "техническим причинам". В этой постановке актер играет с любимой девушкой Мирославой Карпович, роман с которой уже невозможно скрывать: звезду "Папиных дочек" видели с ним не только на отдыхе, но и в больнице, куда Карпович приходила выхаживать побитого избранника.

Впервые после травмы Прилучный появился на публике 16 декабря на гастролях в Воронеже. "Косметика врага", а точнее, романтическая сцена, где Павел и Мирослава танцуют в полумраке, не оставила у зала сомнений в искренности чувств партнеров.

"Это очень красиво, до мурашек!", "Вы самая красивая пара", "Сколько нежности в вашем танце, такое не сыграть", - пишут в соцсетях восторженные зрители.

А вот в серьезность травм Павла Прилучного многие не поверили. После спектакля артист с удовольствием позировал для селфи с поклонницами, и никаких следов побоев внимательные девушки у него не заметили.

- Либо масштаб трагедии явно преувеличили, любо хвала нашим докторам лицевой пластической хирургии, - шутят в соцсетях.

Напомним, в этом году Павел Прилучный развелся с актрисой и партнершей по сериалу "Закрытая школа" Агатой Муцениеце после 9 лет брака. Говорили, что это случилось именно из-за служебного романа с Мирославой Карпович, который разгорелся на репетициях совместного спектакля. В недавнем интервью "КП" всегда закрытая для прессы Мирослава призналась, что у нее нет запретов на отношения с женатыми, если речь идет о настоящих чувствах.

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