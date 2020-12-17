Последний шанс Балаша Касумова: кто попадет в Финал года "Что? Где? Когда?"

Балашу Касумову и его команде надо решить непростую задачу. Фото: Первый канал

Вряд ли кто-то может назвать уходящий год удачным, вот и членам Клуба знатоков в Зимней серии не слишком везет - в двух стартовых играх они потерпели поражения ("отличились" команды Андрея Козлова и Алены Повышевой). Впрочем, эти неудачи упростили жизнь конкурентам - дружинам Алеся Мухина и Балаша Касумова. Шестерка под предводительством Касумова в данном случае находится в привилегированном положении, ибо она играет в серии последней и может выстраивать тактику, исходя из успехов или провалов соперников. Правда, есть одно "но" - команда Алеся Мухина, несмотря на отсутствие своего заболевшего коронавирусом капитана, разгромила телезрителей со счетом 6:1, и теперь Касумову и его подопечным надо либо повторить, либо превзойти этот результат.

Напомним, по правилам победителем Зимней серии и обладателем заветной путевки в Финал года станет та команда, которая выиграет у телезрителей с наиболее крупным счетом, а в случае равенства результатов преимущество будет у того коллектива, который играл позже. В данном случае - у коллектива Балаша Касумова.

Подобная привилегия досталась Балашу и Ко неслучайно: шестерка Касумова имеет наивысший рейтинг из всех команд, попавших в Зимнюю серию. Рейтинг этот ковался победами и талантом капитана, собравшего под своим флагом очень сильных игроков - Дмитрия Авдеенко, Юлию Лазареву, Михаила Скипского, Елизавету Овдеенко, Эльмана Талыбова. Для команды Касумова выход в Финал года особенно важен еще и в связи с те, что в 2019-м в Зимней серии опытный секстет потерпел неудачу и пропустил в финал коллектив Ивана Жаркевича, сумевшего со своими товарищами обыграть телезрителей в главном противостоянии сезона.

Успех дружины Мухина серьезно затрудняет Балашу и его товарищам задачу, однако у них есть в рукаве козырь под названием "Решающий раунд". Согласно правилам Зимней серии команда, набравшая пять очков, может оставить за столом одного знатока и, в случае его удачного ответа на вопрос, эрудитам присуждается победа со счетом 6:0. Если Касумов, понимая, что по традиционной схеме результат Мухина и Ко ему не превзойти, победит с помощью "Решающего раунда", путевка в Финал года достанется именно ему.

Кстати, вскоре после завершения последнего матча Зимней серии поклонников "Что? Где? Когда?" ждет сюрприз - документальный фильм «Вся жизнь – игра», посвященный отцу-основателю Клуба знатоков Владимиру Ворошилову, которому 18 декабря исполнилось бы 90 лет.

«Что? Где? Когда?»

Первый. 20 декабря, 22:00

«Вся жизнь – игра»

Первый, 20 декабря, 00:10