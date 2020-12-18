Деньги - лучший подарок

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Скажите честно, как вы относитесь к подаркам? Да, внимание другого человека всегда приятно. Хоть на день рождения, хоть в Новый год, хоть просто так. Но какой процент от того, что вам вручили, вы используете по назначению? Наверное, в лучшем случае треть. Сколько вещей вы передарили другим людям, страдая угрызениями совести? А сколько так и пылятся дома, потому что жалко выбросить («подарок же»)? Есть несколько простых способов, как оптимизировать этот процесс.

ПЕРЕВОД – БЕЗ КОМИССИИ

Что делать, если празднество не предполагается вовсе, например, из-за ковида, а поздравить человека хочется? Особенно если речь идет об очень близком человеке, да еще и живущем в другом городе. Тогда можно поступить самым бесхитростным способом - отправить деньги. А он/она купят на них то, что действительно нужно.

С Системой быстрых платежей (сокращенно – СБП) сделать это стало гораздо проще. Это сервис, с помощью которого можно мгновенно, безопасно и в большинстве случаев бесплатно переводить деньги себе или другим людям со счета в одном банке на счет в другом. Важно, чтобы банки отправителя и получателя были участниками СБП. Сейчас таких банков около 200, а аудитория сервиса составляет более 12 миллионов человек.

Основное преимущество СБП заключается в том, что вы не платите комиссию, если совершаете переводы до 100 тысяч рублей в месяц. А если общая сумма переводов в месяц превысит этот лимит, то комиссия банка может составить до 0,5% (но не больше 1500 рублей). Таким образом, не нужно снимать наличные или платить комиссию за перевод в банк, где у вас нет счета, чтобы, например, перевести деньги в подарок родственнику.

Для перевода не нужно вводить 16-значные номера и другие реквизиты. Достаточно знать номер телефона получателя.

- Такие переводы защищены, сервис соответствует всем современным стандартам безопасности.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К СБП

Здесь все просто. Сервис уже интегрирован в действующие приложения банков-участников. Алгоритм подключения к системе в банках может отличаться. Но в целом порядок действий один и тот же.

Нужно зайти в свой профиль, найти раздел «Настройки». В нем должен быть подраздел «Соглашения» или «Контакты и переводы». Там нужно будет поставить галочку рядом с надписью: «Система быстрых платежей».

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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Отправляем средства по номеру телефону

Шаг 1. В мобильном приложении своего банка нажать на кнопку: «Перевод через СБП». Или: «Перевод по номеру телефона».

Шаг 2. Выбрать счет, с которого будут списаны деньги.

Шаг 3. Указать номер телефона человека, которому хотите отправить перевод.

Шаг 4. Выбрать банк получателя.

Шаг 5. Ввести сумму перевода.

Шаг 6. Проверить все данные (сумму, имя получателя и др.) и нажать кнопку «Перевести».

А ЧТО, ЕСЛИ НЕ ДЕНЬГИ?

Тем не менее не во всех случаях дарить просто деньги будет уместно. Есть три способа, как порадовать близких и при этом не тратить лишних средств на бессмысленные подарки.

1. Требуйте виш-лист

В кругу друзей мы часто пользуемся такой практикой - спрашиваем, что нужно конкретному человеку. Причем не важно, кто это - взрослый или ребенок. Список пожеланий («виш-лист») решает много проблем для всех. Именинник получает то, что действительно хотел. А даритель не тратит кучу времени на мучительный выбор между сотнями вариантов. Просто идет и покупает то, что нужно, или заказывает по интернету.

Конечно, есть опасность, что у получателя могут оказаться завышенные аппетиты. Но как правило в кругу хорошо знакомых и уважающих друг друга людей такой проблемы не возникает. Если стоимость подарка слишком высокая для одного человека или одной семьи, она делится между несколькими участниками вечеринки. И в этом случае снова поможет Система быстрых платежей. Ведь обычно подарок покупает кто-то один, а все остальные скидывают ему свою часть средств. Вы уже знаете, как сделать это с помощью СБП без каких-либо комиссий.

2. Часть расходов – вместе, часть - врозь

У некоторых людей возникает проблема на этапе составления виш-листа. Ну не будешь же заказывать в качестве подарка новый утюг или сковородку, даже если они точно пригодятся в хозяйстве?! Фантазия подводит, а получать «кота в мешке» неохота. В этом случае можно использовать компромиссный вариант - отменить подарки и разделить расходы на празднование между всеми участниками.

Например, если именинник хочет отметить день рождения не в тесной однушке, а в загородном доме, то проживание все приглашенные могут оплатить самостоятельно. Например, скинуть деньги устроителю вечеринки по номеру телефона через Систему быстрых платежей. Это будет примерно соответствовать той сумме, которую они потратили бы на подарок. Именинник при этом берет на себя расходы на праздничный стол. А желающие могут ограничиться символическими подарками за умеренную плату.

3. Только полезные сувениры

Это правило мы вынесли после частых путешествий. В первое время мы с женой скупали половину сувенирного магазина, чтобы привезти друзьям и коллегам магниты, тарелочки и брелки. А потом успокоились и приняли для себя решение: если уж хочется кого-то порадовать, покупать нужно лишь те вещи, которые точно пригодятся. Беспроигрышный вариант: что-нибудь съедобное или вещь, применимая в хозяйстве (например, мыло). Алкоголь - только для пьющих. Сувениры - для тех, кто их действительно коллекционирует.