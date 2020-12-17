Александр Гамов: Если не удастся задать вопрос самому президенту, буду читать его на нашем радио, как стихотворение

Обозреватель «Комсомольской правды» в эфире Радио «КП» из Центра международной торговли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нынешняя пресс-конференция Президента России Владимира Путина, которая уже началась, самая необычная по сравнению с пятнадцатью предыдущими. Ее особый формат продиктован новыми условиями продолжающейся в стране эпидемии коронавируса.

Однако, считает обозреватель «КП» Алесандр Гамов, именно в это непростое время пресс-конференция особенно нужна.

- Я, кстати, очень боялся, что ее вообще отменят, - признался журналист, - но вот нашли, по-моему, очень удачный формат. И, конечно, мне лично не хватает, чтобы в пяти метрах от меня Владимир Владимирович Путин сидел с блокнотом. И еще - региональных журналистов, потому что я, как выходец из провинции, привык, чтобы ребята с мест приезжали, что-то рассказывали, что-то спрашивали, какие-то письма привозили.

На пресс-конференции среди участников традиционно много известных представителей масс-медиа, узнаваемых лиц. Как правило, бывают и неожиданные встречи. Например, в этот раз среди корреспондентов был замечен рок-музыкант, известный «хулиган» Сергей Шнуров.

Нынешняя пресс-конференция Президента России Владимира Путина, которая уже началась, самая необычная по сравнению с пятнадцатью предыдущими. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Александр Петрович, вы всегда говорили о том, что готовили двадцать вопросов. На этот раз все без изменений?

- Нет, но я на этот раз подготовил порядка 11 вопросов. Но вот вчера выучил наизусть пять. Вот если даже мне не удастся их задать, могу читать их как стихотворение на нашем радио.

- А если ваши вопросы зададут другие журналисты, будете импровизировать по ходу, да?

- Конечно, куда деваться?

- Участников конференции как-то подкармливают – все-таки долго вы там пребываете?

- В буфете такие маленькие контейнеры закрытые стоят. Я даже не смотрел, что там, кофе быстро глотнул – и все.

Здесь все говорит о том, что ситуация в мире очень непростая. И, кстати, не так уж много журналистов иностранных. Мне так показалось.

- Учитывая то, что вы посидели на месте Дмитрия Сергеевича Пескова…

- Нет, я не сидел. Стоял рядом.

- Тогда мы не беспокоимся. Наверняка пресс-секретарь президента предоставит вам слово.