Олег Дерипаска поддержал реконструкцию Музея истории ГАЗ

Музей истории ГАЗ. Автор фото: Борис ВАСИЛЬЕВ

В преддверии 90-летия Горьковского автозавода и 800-летия Нижнего Новгорода «Группа ГАЗ» Олега Дерипаски начала масштабную реконструкцию Музея истории ГАЗ. После реновации знаковое для всего Нижнего Новгорода место превратится в современный историко-исследовательский образовательный центр, оборудованный по мировым стандартам и оснащенный мультимедийными технологиями. Собиравшиеся десятилетиями экспонаты переедут в обновленные помещения, просторные и светлые.

Решение провести реконструкцию Музея истории ГАЗ было принято «Группой ГАЗ» в непростой год, когда коронавирус нарушил многие планы. Несмотря на пандемию, компания продолжает выводить на рынок новые модели автомобилей, заботится о здоровье сотрудников и их семей, занимается поддержкой различных социальных учреждений. В этом году музей отмечает свое 55-летие: он был открыт в октябре 1965 года во Дворце культуры «ГАЗ». Тогда он занимал площадку всего в 300 квадратных метров. В 1981 году музей переехал в более просторное помещение - здание учебного центра предприятия. С января 1984 года в его экспозиции появились первые автомобили. Сегодня фонды Музея истории ГАЗ насчитывают более 40 тысяч экспонатов.

Музей истории ГАЗ. Автор фото: Борис ВАСИЛЬЕВ

- Мы благодарны акционеру «Группы ГАЗ» Олегу Владимировичу Дерипаске за то, что он всегда поддерживает историческое наследие и богатые традиции Горьковского автозавода, - отметила директор Музея истории ГАЗ Наталья Колесникова. - Вспомните, как по его инициативе в год 80-летия ГАЗа в московском ГУМе была организована масштабная экспозиция «Герои своего времени» о роли и вкладе, который внесли и продолжают вносить автомобили ГАЗ и их создатели в экономику и развитие страны. Он всемерно поддержал и реновацию Музея истории, который будет сочетать свою традиционную уникальную атмосферу с современностью и новыми технологиями.

Наталья Колесникова, директор музея. Автор фото: Борис ВАСИЛЬЕВ

Ремонтные работы на территории музея начались два с половиной месяца назад. Сейчас в его здании заканчивается демонтаж старых конструкций. Коллекция автомобилей, размещавшаяся на первом этаже, вместе с остальными экспонатами переехала в хранилище. Перед началом ремонта склад был специально переоборудован для того, чтобы машины хранились максимально бережно. По словам начальника управления капитального строительства ООО «Технопарк» «Группы ГАЗ» Алексея Долгова, работы идут строго по графику. Планируется, что здание будет отремонтировано в короткие сроки, и уже летом 2021 года в музее приступят к монтажу экспозиции. - После преобразований музейный комплекс займет дополнительный третий этаж, и станет единым целым: предметы, экспонаты, фотографии, документы того или иного исторического периода будут соседствовать с автомобилями соответствующей эпохи, - рассказал Алексей Долгов. - При этом количество машин марки «ГАЗ» в экспозиции будет увеличено.

Проект будущего музея.

Обновленный музей станет не только историческим, но и образовательным центром. На его базе планируется создать профориентационную площадку для школьников. Например, для ребят установят модель сборочного конвейера, чтобы юные посетители не только узнавали в теории, как создаются автомобили, но и могли сами поучаствовать в процессе. В музее также появится интерактивная зона, в которой школьники будут знакомиться с заводскими профессиями.

Изменится и сама концепция музейной экспозиции. Для того, чтобы представить историческую информацию наглядно и доступно, здание оснастят современным мультимедийным оборудованием, информационными экранами, аудиогидами, удобной навигацией. Современные технологии помогут сделать экспозицию интересной для посетителей всех возрастов — и для детей, и для взрослых.