Трамп в истерике отказывается покидать Белый дом

Действующий президент США Дональд Трамп отказывается покидать Белый дом, являющийся резиденцией глав американского государства. Фото: REUTERS

Действующий президент США Дональд Трамп отказывается покидать Белый дом, являющийся резиденцией глав американского государства.

Причем отказ якобы выражается в форме самой настоящей истерики.

CNN опубликовало рассказ одного из советников Трампа, который настаивает на том, что президент всякий раз доходит до состояния бешенства, когда вспоминает, что 20 января ему необходимо покинуть Белый дом.

Пресс-служба администрации президента эту утечку не комментирует.

CNN, равно как и помощники Трампа, уверены, что все это лишь эмоции, и «мало кто верит, что Трамп действительно доведет дело до конца».

Однако многие эксперты и юристы уже рассматривают различные сценарии развития событий, при которых Трамп даже после голосования Коллегии выборщиков, утвердившей его проигрыш, все равно будет продолжать настаивать на том, что итоги выборов сфальсифицированы в пользу демократов.

Все признают, что законодательство США на этот счет дает расплывчатые формулировки. Издание The Atlantic намекает на патовую ситуацию, при котором «кандидат от сил хаоса и верховный главнокомандующий страны могут оказаться одним и тем же человеком».

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