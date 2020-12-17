Снимите шляпы, умер переживший всех Харьков-Кернес

Умер Геннадий Кернес. Казалось, вечный мэр Харькова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще одно подтверждение, как коронавирус силен и царственно равнодушен – кто перед ним.

Умер Геннадий Кернес. Казалось, вечный мэр Харькова.

У него, конечно, была тьма врагов, но даже эта тьма прекрасно понимала – Кернес неуязвим. Всегда казалось – все что угодно может случится с Украиной, Россией, Землей, но вот — Кернес. И он останется мэром Харькова, и всех переживет.

Это было даже не художественным образом, не оборотом речи. А привычной для этих мест фактом.

Сколько Кернес «пережил» президентов Украины, сколько майданов и контр-майданов пытались пройти по Харькову катком…

Представляю, в каком трауре сейчас Харьков.

Город действительно любил Кернеса. Эта удивительная трогательная связь между бывшим слесарем, разливщиком молока, местным жуликоватым пареньком-бизнесменом, получившим срок за мошенничество, а потом построившим свою маленькую бизнес-империю, и древним городом-миллионником, второй столицей Украины.

Помню разгар очередного (кстати трогательного) скандала, где фигурировал харьковский мэр. В интернете появилось видео, как Кернес дрессирует своего «карманного» политика – будущего кандидата в президенты Добкина, пытаясь обучить того разговаривать без мата. Добкину похоже было удобнее говорить по «фене», но Кернес, словно Макаренко малолетнего уголовника, уговаривал – терпи.

«И эти люди возглавляют Харьков?! – помню, с ужасом думал я.

Но странное дело. В те самые времена, когда город разрывал майдан и анти-майдан, когда харьковчан резали по живому – разделяя - за запад или за восток, город объединяла только один общенародная уверенность: «Кернес хоть и жук, но в обиду Харьков не даст».

Кто бы тогда ни был харьковчанин – за майдан или за Русскую Весну, он с гордостью кивнет куда-то внутрь города. Туда, где разбиты парки, отремонтированы улицы и исторический центр, где житейские проблемы горожан решались с неукраинской скоростью…

Поэтому Кернес всегда и легко выигрывал выборы.

Иногда казалось, что Кернес даже был не мэром, он чувствовал себя бургомистром вольного города. К сожалению, окруженного беспокойной Украиной. Всей этой сволочной геополитикой, так мешающей жить. Потому приходилось воевать с главой МВД Украины Аваковым (он когда-то возглавлял Харьковскую область), и беспрестанно угадывать – кто завтра победит? Синие (регионалы) или оранжевые (западники)?

Кернес «вибрировал» между ними - оберегая себя (в первую очередь) и город. Он то тяготел к первым, обещая желающим снести памятник Ленина переломать руки и ноги. То не делал вообще ничего, когда памятник все-таки снесли. Мэр сначала не принял майдан, а затем быстро одумался и ополчился против Русской Весны.

Даже когда во время спортивной пробежки он получил пулю от киллера, он всем назло выжил и перебрав всех возможных врагов – к удовольствию Киева указал на … «сепаратистов».

Кернес предпочитал не ссориться с Киевом, а брать деньгами.

Секрет мэрской живучести Кернеса – был, похоже, именно в этой всеукраинской гибкости, когда вместо драки за идею – что с той стороны, что с этой – умнее осторожно «проскользнуть между струйками» и получить выгоду. Любимому городу или себе – уже не так важно. Тем более когда ты по сути и есть город – великий Геннадий Адольфович Харьков-Кернес.