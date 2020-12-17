"Девочка - папина, мальчик - мамин": двойняшки Курниковой и Иглесиаса умилили публику

О том, что Курникова родила близнецов, никто долго не знал достоверно Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Одна из самых красивых и загадочных пар шоу-бизнеса Анна Курникова и Энрике Иглесиас 16 декабря отметили важное событие. Три года назад на свет появились их двойняшки Николас и Люси. Знаменитости крайне редко делятся с поклонниками фото и видео детей. поэтому свежие снимки, которые разместила в блоге Анна, произвели настоящий фурор.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе 19 лет. Они ведут затворническую жизнь, не ходят на светские мероприятия и никогда не говорят о личном. 16 декабря 2017 года российская теннисистка и испанский певец впервые стали родителями. О том, что Курникова родила близнецов, никто долго не знал достоверно. Пока Анна не показала подросших малышей.

Вторую беременность она также скрывала от общественности. Через две недели после родов многодетная мама поделилась с поклонниками трогательными фотографиями из роддома с новорожденной дочерью Машей. В кадре Энрике целовал любимую и нежно касался рукой дочки.

И вот по случаю трехлетия двойняшек Анна опубликовала их снимки, показав, как выросли ее малыши. "3!", - лаконично подписала фотографии знаменитая блондинка.

Фанаты Анны и Энрике пришли в восторг. Они отметили, что дети похожи и на маму, и на папу. Только Люси при этом - вылитая Иглесиас, а Николас - копия Анна. "Девочка - папина, мальчик - мамин", "Как так получилось?", "Удивительно!", "Взяли все самое лучшее от обоих!", - умиляются поклонники.

Отметим, Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились на съемках клипа Escape в 2001 году. Причем их общение началось со скандала. По сюжету певец и спортсменка должны были поцеловаться в кадре, но Иглесиас увидел у Курниковой следы простуды на губе и наотрез отказался прикасаться к девушке. К слову, страстный поцелуй в клипе все же есть. С тех пор они не расставались.

Доподлинно неизвестно, состоят ли Анна и Энрике в официальном браке. Об их отношениях ходят противоречивые слухи. Многие поклонники уверены, что знаменитости давно тайно обвенчались. Поводом о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас. А в октябре 2018 года в разговоре со светскими хроникерами певец назвал Курникову женой. Семейство живет в шикарном особняке в Майами. За роскошный дом паре пришлось заплатить девять миллионов долларов. Еще 11 миллионов знаменитости отдали за отделку своего гнездышка.