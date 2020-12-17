Звезды не соврут

Книга Татьяны Лукашевич «Твой лучший гороскоп» - настоящий подарок

Так устроен человек, перед наступлением Нового года обязательно мечтает о будущем. Всем нам хочется, чтобы оно обязательно оказалось безоблачным, ясным и солнечным. Увы, так, конечно, бывает не всегда. Но астрологи уверены, что если знать определенные законы Вселенной и стараться следовать им, то можно научиться управлять своей судьбой, а не просто плыть по течению. Звучит фантастически, неправда ли?

Можно по-разному относиться к астрологии, но отрицать ее невозможно. Даже серьезные ученые, такие как Карл Юнг и Парацельс использовали астрологические данные, когда заходили в тупик.

Книга Татьяны Лукашевич «Твой лучший гороскоп» - настоящий подарок. Она научит понимать близких и не только, принимать правильные решения и двигаться в нужном направлении.

Ко всему прочему, «Твой лучший гороскоп» - еще и о том, что никогда не поздно начать жить так, как хочется. Кстати, кризис в этом стремлении вовсе не помеха, а… очередная возможность, которую нужно разглядеть и не упустить.

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В исполнении задуманного поможет натальная карта, или гороскоп. В нем зашифрованы сильные и слабые стороны личности, вероятные пути оптимального развития.

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Возможно, именно сейчас стоит присмотреться к гороскопу и попытаться действовать так, как он рекомендует. Астрологи уверены, что все наши таланты «записаны» сразу во время нашего рождения, а как мы ими воспользуемся, зависит от воли человека и наших личностных качеств. Как знать, вдруг именно сейчас настало время послушать звезды?

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