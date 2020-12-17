Милла Йовович – «КП»: Хочу в подарок на день рождения пылесос!

Русской звезде Голливуда сегодня исполняется 45 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня самой красивой и самой русской звезде Голливуда, киноактрисе Милле Йовович исполняется 45 лет.

«Комсомолка» дозвонилась до Миллы и поздравила ее в прямом эфире радио «Комсомольская правда».

- Милла, дорогая, любимая, с днем рождения!

- Спасибо!

- Только вот не знаем, как правильней, какой песней поздравлять – «Happy birthday to you» или «Пусть бегут неуклюжи…»… Хотя вам, наверняка, обе знакомы!

- Спасибо большое!

- Милла, скорее всего, будете как-то необычным способом отмечать? Ведь и Лос-Анджелес, и Москва – все мы живем в условиях коронавирусных карантинов.

- С семьей. Мы все дома. Будем ужинать, ну и все такое…

- Любая красавица – звезда ли Голливуда, как вы, или молодая женщина, тоже как вы, в день рождения ждет подарков. Что в этот раз хотели бы получить вы?

- Я хочу очень простой подарок: хочу очень хороший пылесос! Потому что так долго уже дома, и у нас еще есть собаки. Я купила один, оказался так себе. Так что нужен хороший, его я больше всего хочу.

Фото из личного архива Миллы Йовович

- Вы произвели настоящий фурор, когда выложили в Сеть видео, на котором читаете наизусть на русском «Муху-цокотуху». Издательский дом «Комсомольская правда» выпускает и книги сказок. Обязательно пришлем вам пару таких книг. Кстати, какие еще сказки на русском помните и читаете своим детям?

- И «Муху-цокотуху», и «Мойдодыра», и «Тараканище». Времени не хватает, но хотелось бы снять еще одно подобное видео.

- Милла, знайте, что вас в России очень любят и очень ждут.

- Я вас тоже очень люблю! Мечтаю прилететь снова в Россию, проведать всех своих любимых друзей и родственников. Но мир такой сейчас, что никто ничего не может делать.