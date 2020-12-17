Путин ответил Александру Гамову из "КП": Есть ли план по выводу людей из бедности

Александр Гамов в ходе большой пресс-конференции спросил президента, почему о росте цен заговорили только в декабре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр ГАМОВ:

- Владимир Владимирович, мне из регионов звонят и говорят, что жить просто очень сложно, так тяжело никогда не было. Обеднение и без того бедных людей… Рубль падает, цены растут. И вы знаете, цены ползут вверх, начиная с сентября, августа. Почему об этом заговорили только в декабре? Пока президент не грянет, министр не перекрестится? Есть ли какая-то программа у президента, у правительства, которая бы помогла России в ближайшие недели?

Владимир ПУТИН:

- Ситуация сложная. Это не пустые слова, не проходная вещь. Мы это видим и понимаем. Вы сказали, что никогда не было так тяжело, как сейчас. Но было. В 2000 году за чертой бедности жило 29% населения. Ниже прожиточного минимума. Почти треть страны! Каждый третий жил за чертой бедности. Мы в 2017 году вышли на планку где-то 12% живущих за чертой бедности. Сейчас, к сожалению, эта планка приподнялась до 13,5%. И это, конечно, много. Это около 20 миллионов человек.

Главным вопросом Большой пресс-конференции стало — как помочь россиянам пережить сложное время. Его задал корреспондент kp.ru Александр Гамов

Вы говорите - есть ли план? Да, конечно, план есть. Он такой. К 2030 году уйти с 13,5% до 6,5% людей с доходами ниже прожиточного минимума. Это плохо, конечно, что и 6,5% сохранится, но это реалии. Цель амбициозная, но реальная.

Теперь по поводу цен. Конечно, где-то они растут объективно и это неизбежно - часть комплектующих стала дороже. Мы закупаем их за бОльшее количество рублей, потому что рубль немножко просел.

Но там, где не связано с объективными вещами, это не может не вызывать острой реакции. Вот это, честно говоря, меня задело. При том, что у нас урожай рекордный, хлеб растет в цене, макароны растут. Это что такое?! Это с какой стати-то?! Это первое.

Второе – сахар. Мне когда-то говорили: надо прикрутить тростниковый сахар, поддержать своих производителей. Мы это сделали. Но не для того, чтобы создавать дефицит на внутреннем рынке. Министр мне что сказал? Для внутреннего потребления достаточно. И как это достаточно, если на 75% рост цен произошел?

Или по подсолнечному маслу на 17%. Что, у нас семечек нет? Достаточно.

А почему это происходит? Потому что на мировых рынках выросла цена. На внешний рынок пошло значительно больше, и начали внутренние цены подтаскивать к общемировым. Что совершенно недопустимо!

Именно поэтому у нас такой жесткий разговор и был. Правительство отреагировало.

Здесь главное, чтобы не перегнули палку. Не пережали с административными мерами. Надо было своевременно это делать более рыночными. Просто пошлины надо было скорректировать, вот и все. Делов-то куча.

Надеюсь, реакция будет в ближайшие несколько дней. Нескольких недель – уж точно.

Теперь по поводу того, что мы делаем, чтобы людям помочь.

Путин ответил Александру Гамову Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во-первых, в связи с тем, что подросла безработица с 4,7% до 6,3%, мы повысили пособия. Это хорошо известно.

Но самая тяжелая ситуация, конечно, у семей с детьми. И здесь у нас выстроена целая программа поддержки. От 0 до 1,5 лет (возраст детей, - ред.) мы ввели пособие. Если у каждого члена семьи доходы меньше двух прожиточных минимумов, то имеют право на получение 1 прожиточного минимума на каждого ребенка.

От 1,5 до 3 лет. Можно получить то же самое, но из материнского капитала.

Для детей от 3 до 7 лет - если в семье недотягивает на каждого члена до 1 прожиточного минимума, начали платить 0,5 минимума на каждого ребенка.

Но решили посмотреть, как это отражается на доходах. И если не все семьи будут дотягивать до 1 минимума на человека, то с 1 января будем платить уже по 1 прожиточному минимуму на каждого ребенка.

Я уже не говорю про единоразовые выплаты всем детям до 16 лет.

Потом поддержка рынка труда.

Но самое главное в том, чтобы нам развивать экономику, искусственный интеллект, цифровизацию, создавать новые современные производства, которые позволяли бы людям и работать интересно, и получать доход достойный.

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