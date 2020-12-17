Два года без права ношения флага: арбитражный суд вынес приговор российскому спорту

Ближайшие четыре года российские атлеты не смогут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спортивный арбитражный суд (CAS) обнародовал вердикт в споре «Россия против ВАДА». Решение оказалось не в нашу пользу. Ближайшие два года российские атлеты не смогут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом, а не 4, как ранее угрожала ВАДА. Наших спортсменов будут приглашать на большие турниры выборочно.

Как говорится в решении Спортивного арбитражного суда, гимн и вся атрибутика сборной России - под официальным запретом. Однако же болельщики смогут проносить на соревнования наш флаг, на это запрет не наложено.

Такого наказания для России ВАДА требовало еще в начале года за якобы имевшие махинации с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, которой управлял сбежавший в США Григорий Родченков. ВАДА утверждает, что информация о результатах допинг-проб российских спортсменов была удалена или изменена. А подмены были столь масштабными, что затрагивают сотни проб и касаются 145 спортсменов.

Россия в свою очередь настаивала на том, что если нарушения и были, то все равно принцип коллективной ответственности неприменим. И ВАДА не имеет права наказывать всю страну, весь национальный спорт, а должно бороться с каждым нарушение отдельно.

Всемирное антидопинговое агентство превратилось в политическую организацию: все-таки флаги и гимны на Олимпиадах – это больше про политику, чем про спорт. Так что на летних Олимпийских игра в Токио в 2021 и на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине официально сборной России не будет. Российские спортсмены смогут выступать только под белым флагом с кольцами, как это было в Пхенчхане.

Как следует из полного решения Спортивного арбитражного суда, данный вердикт никак не помешает Санкт-Петербургу принять чемпионат Европы по футболу летом 2021 года. А потом - финал Лиги Чемпионов. Кроме того, наши клубы будут спокойно и дальше играть в поединках главных европейских клубных турниров - Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

После вступления в силу санкций в отношении российского спорта в нашей стране встали под вопрос несколько международных турниров. В 2021 году у нас должен пройти чемпионат мира по скалолазанию, в 2022 - первенства планеты по волейболу, стрелковому спорту, спортивной борьбе и плаванию на короткой воле.

Кроме того, РУСАДА в качестве компенсации расходов для WADA выплатит штраф в 1,27 миллиона долларов. Как отмечается в заявлении Российского антидопингового агентства, они не в полной мере довольны исходом дела. Поскольку их просто не услышали:

- РУСАДА не в полной мере удовлетворено сегодняшним решением CAS по иску WADA. К сожалению, арбитры признали РУСАДА не соответствующим кодексу WADA и определили условия восстановления агентства и его срок - до двух лет. Как представляется, не все аргументы, представленные юристами РУСАДА арбитражу, были услышаны, - говорится в тексте заявления.

ОФИЦИАЛЬНО

Комментарий Федерации Хоккея России

- Федерация хоккея России изучила решение Спортивного арбитражного суда города Лозанны, касающееся деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Согласно указанному решению, Россия может провести Чемпионат Мира 2023 года по хоккею в городе Санкт-Петербурге без каких-либо ограничений. Мужская и женская национальные сборные России будут выступать на двух предстоящих чемпионатах мира (2021 и 2022 годов), а также Олимпийских играх-2022 в Пекине. Форма хоккеистов может быть исполнена в цветах флага и надпись Россия будут сохранена на форме игроков. При этом игроки будут выступать в нейтральном статусе (без государственных флага и гимна). Решение не касается молодежных и юниорских чемпионатов мира. ФХР продолжит отстаивать свои права во всех международных инстанциях.

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