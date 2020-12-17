"Чак Норрис сам принес мать из роддома": После интервью kp.ru появились новые мемы про актера

Чак Норрис дал эксклюзивное интервью «Комсомольской правде». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитый актер Чак Норрис, ставший «лицом» знаменитой компьютерной игры World of Tanks, поделился с читателями «Комсомольской правды» секретами своей отличной физической формы.

Он рассказал, что ведет здоровый образ жизни и хорошо питается, много спит и старается смотреть на все в позитивном ключе.

После публикации интервью в сети стали появляться мемы с актером. Поклонники Чака Норриса даже стали сочинять стихи.

Чак Норрис стал героем мемов в сети.

В своем интервью он поведал, что и гены у него прекрасные. На данный момент маме Чаке исполнилось 100 лет, и она прекрасно себя чувствует. Поэтому актер считает, что его еще рано списывать со счетов.

Любимого всеми Чака Норриса теперь можно увидеть на сайте компьютерной игры World of Tanks. Сильный и смелый актер как будто и не постарел. Он, как и раньше, готов дать отпор врагу и победить сотню «непрошенных гостей» с мачете.

А читателям kp.ru доступен новогодний подарок от создателей «танчиков», как для тех, кто уже успел зарегистрироваться ранее, так и для новичков.