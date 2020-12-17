Владимир Путин: Вакцинируюсь обязательно. А пойду ли на выборы — еще не решил

Президент провел ежегодную Большую пресс-конференцию для журналистов. Причем, ее совместили с Прямой линией, которой в 2020-м из-за пандемии не было. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент провел ежегодную Большую пресс-конференцию для журналистов. Причем, ее совместили с Прямой линией, которой в 2020-м из-за пандемии не было.

«КП» собрала самые знаковые ответы главы государства на вопросы этой пресс-конференции.

ХОРОШИЙ ИЛИ ПЛОХОЙ ГОД?

- Год был… Что значит «плохой»? Это как погода: она бывает плохая или хорошая? Погода – она и есть погода. Так и год: и плюсы есть, и минусы. Как в жизни всегда.

Конечно, этот год связан с пандемией коронавирусна. Но это не только для России – для всего мира. Можно уверенно сказать - мы встретили эти проблемы достойно и даже, может, лучше, чем в других странах мира.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НА КОВИД ОТРЕАГИРОВАЛИ АДЕКВАТНО

- Конечно, к таким масштабам пандемии, с которыми мы столкнулись, не готова оказалась ни одна система здравоохранения в мире. Нет такой системы просто. Мы анализируем все, что в мире происходит, и видим, что такого примера нет.

Россия входит в тройку мировых лидеров по тестированию. Мы начали производить отечественные препараты в нужном нам количестве. И, наконец, вакцинация. Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела и начала производить вакцину. У нас хорошие вакцины – и безопасные, и эффективные. И ни одного серьезного случая нет побочного. Проблем хватает, но в целом наша система здравоохранения отреагировала адекватно.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

БОЛЬШЕ НЕ СТРАНА-БЕНЗОКОЛОНКА

- 70% российского бюджета уже формируется не за счёт нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но всё-таки начинаем слезать с нефтегазовой иглы. И если кому-то хочется представлять нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований. Хотя зависимость ещё очень большая, и мы это должны иметь с вами в виду.

Александр Гамов на пресс-конференции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОГДА УЙДУТ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЯЖЕЛОВЕСЫ?

- Не пора ли старым политическим тяжеловесам уступить свое место? Это решают не новые партии. И не политические тяжеловесы из традиционных партий. Это решают граждане. Избиратели. На выборах.

Но надо отдать должное - традиционные партии, представленные в парламенте, не смотря на подчас полярные точки зрения и даже острые дискуссии, при этом выступают с патриотических позиций.

Дмитрий Песков на пресс-конференции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВАКЦИНИРУЮСЬ КАК ПОДОЙДЕТ ОЧЕРЕДЬ

- Специалисты нам говорят, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И до таких как я вакцины пока не добрались. Я человек законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, и поэтому пока этой вакцины не поставил.

Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным.

По поводу всеобщей вакцинации. Я считаю, что это нужно делать. То же самое говорят и не только наши вирусологи, но и во всем мире. Один из немногих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией, это массовая вакцинация. Именно она должна создать общенациональный иммунитет. Не вижу никаких причин не вакцинироваться.

Сергей Шнуров на пресс-конференции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СПАСИБО, ЧТО БЕЗ МАТА

- (Сергею Шнурову) Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить «редиска». Язык русский - достаточно богатый, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к ненормативной лексике. Но хочу вас поблагодарить уже за то, что вы сейчас ее не использовали, как вы это делаете иногда, я так понимаю, со сцены. За это вам большое спасибо.

ТРАМПУ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ НУЖНО

- Российские хакеры не помогали избираться действующему пока президенту Соединенных Штатов и не вмешивались во внутренние дела этой великой державы. Это все домыслы, повод, чтобы портить отношения между Россией и США. Мы исходим из того, что вновь избранный президент США поймет, что происходит. Он человек опытный.

А Трампу, мне кажется, трудоустраиваться нет никакой необходимости. Почти 50% населения за него проголосовало, если считать по количеству избирателей, а не по выборщикам. У него большая база поддержки. И, насколько я понимаю, он не собирается уходить из политической жизни.

ЭТИ МАТЕРИАЛЫ НЕВОЗМОЖНО ЧИТАТЬ

- (О «расследованиях» о себе) Прочитать этот материал невозможно. Я его так полистал, конечно, поскольку меня это касается. Но там такая компиляция, все навалено в одну кучу, что я так до конца и не дочитал. Но на что я хотел бы обратить внимание сразу. Там все время говорится: зять президента, зять президента... А в конце пишут, что все-таки бывший зять. Хотя по ходу пьесы все время ввинчивают в сознание читателя, что это зять. Я хочу обратиться к заказчикам таких материалов. Не тем, кто делал. Этим ребятам задание дали – они пишут. Нужно тем, кто заказывает, руководствоваться не соображениями мести, не своей мнимой исключительностью, а выстраивать отношения с другими партнерами на международной арене на основе взаимного уважения и норм права. И тогда мы будем добиваться общих успехов.

ДА КОМУ НУЖНО ЕГО ТРАВИТЬ?

- (Об «отравлении» Навального и его заявлении о слежке за ним сотрудников ФСБ) Что касается этого пациента в берлинской клинике. Я уже говорил неоднократно, могу только некоторые вещи повторить. Я знаю, Песков мне вчера только сказал о последних измышлениях на этот счет по поводу данных наших спецслужбистов и т.д. Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое и в первом, и в этом случае. Это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб! А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Да наши спецслужбы хорошо это понимают и знают. Знают сотрудники ФСБ и других органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать свое место пребывания.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если это так (а это так, я вас уверяю), значит этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. Тогда это любопытно. Тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать.

Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. А так жена (Навального, - ред.) ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию. В эту же секунду!

УРЕГУЛИРОВАНИЕ НА ДОНБАССЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОИЗОЙДЕТ

- Что касается перспектив отношений между Россией и Украиной. На мой взгляд, урегулирование неизбежно, рано или поздно это произойдет. Вопрос – когда. Это в значительной степени зависит от украинских сегодняшних властей. Ну, а мы, Россия, как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса.

ЭРДОГАН НЕ ВИЛЯЕТ ХВОСТОМ

- У нас расходятся сейчас взгляды на отдельные вопросы с президентом Эрдоганом. Может быть, иногда даже противоположные взгляды, но это человек, который держит слово, мужчина. Он хвостом не виляет. Если он считает, что это выгодно для его страны, он идёт до конца. Это элемент такой прогнозируемости. Это очень важно для того, чтобы понять, с кем имеешь дело.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НЕ РЕШИЛ - ПОЙДУ ЛИ НА ВЫБОРЫ

- Я для себя еще не принял решение, пойду я - не пойду на выборы в 2024 году. Формально это разрешение есть от народа, а делать или не делать, посмотрю. Есть одно универсальное правило. Отвечая на вопрос, нужно понимать, пойдет то, что мы делаем, на благо страны или нет. Если не пойдет, то не стоит. А если пойдет, то стоит делать. Стабильное развитие страны много стоит.

А ВЫ СМОТРЕЛИ ВИДЕО С ДЗЮБОЙ?

- (про видео с футболистом Артемом Дзюбой) Конечно, такого быть не должно. Влезать в личную жизнь — это недостойно. Но это всегда будет, особенно для публичных людей. Эта ситуация будет уроком: есть какие-то общие правила, которых надо придерживаться. А вы это видео смотрели? Я не смотрел!

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