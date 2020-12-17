Эксперты не видят необходимости в ужесточении запретов на застройку в лесах

Нужны четкие и явные законы, не позволяющие захватывать наше национальное достояние – лесной фонд

Ведение застройки на землях лесного фонда и так запрещено законом, напоминает главный научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН Дмитрий Замолодчиков.

«В существующем законодательстве перевод земель из лесного фонда в земли поселений максимально затруднен. Ведение застройки на землях лесного фонда запрещено. Поэтому речь идет о соблюдении действующего законодательства и нормативов, а также искоренении коррупции в жизни российского общества».

Обходить требования закона становится возможным из-за отсутствия границ лесных участков в базах данных, говорит Ярослав Кабаков из «Финама».

«Насколько ситуация видится со стороны бизнеса, основная проблема в том, что границы лесничеств не так чётко определены, как даже границы земель сельхозназначения. Поэтому чиновникам на местах довольно просто выписывать подобные разрешения [на строительство]. Если мы хотим затруднить застройку лесных территорий, они все должны быть учтены, занесены в базы данных. И уже на этапе подачи заявки на строительство она должна либо отклоняться, либо, если строительство остро необходимо, должны быть произведены компенсационные посадки на других участках».

Схожей позиции придерживается профессор кафедры «Технология и оборудование лесного комплекса» Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ), руководитель направления «Лесозаготовка» Ассоциации производителей машин и оборудования лесопромышленного комплекса «ЛЕСТЕХ» Игорь Григорьев.

«Необходимо решить проблему уточнения границ лесного и нелесного фонда и постановки всех лесных земель на кадастровый учет, - говорит Григорьев. – А также усилить прокурорский надзор и обеспечить равенство всех перед законом. Но это уже требования к политической воле руководителей государства».

Чётко работающие базы данных действительно должны помочь решить проблему застройки в лесных зонах, подтверждает Елена Рунова из Братского государственного университета.

«Если после определения границы, кто-то попытается поставить на учет земельный участок, который пересекает границу лесничества, такому заявителю откажут в постановке на учет, - поясняет принцип работы систему Елена Рунова. – Кроме того, если при внесении границы лесничества в ЕГРН, будет обнаружен уже стоящий на этом месте земельный участок, и он пересекает границу лесничества, можно смело обратиться в суд для защиты имущественных прав РФ».

При этом эксперт отмечает и роль самих жителей в контроле за строительством в лесу. «Русские люди готовы бороться за каждое срубленное дерево в городе, если население проинформировать, общественное мнение может пробить брешь в стене бюрократии и взяточничества. Необходимо больше привлекать судебные органы к решению этих вопросов, для чего нужны четкие и явные законы, не позволяющие захватывать наше национальное достояние – лесной фонд».

Все лесные угодья России внесут в единый государственный реестр недвижимости к 2023 году, сообщили в Рослесинфорге. Это увеличит защиту лесов от незаконной застройки. На основании сведений ЕГРН выявляются факты возможного нарушения имущественных прав государства в области лесных отношений в виде несанкционированной застройки, пояснили в ведомстве.