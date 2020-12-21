"Пытаемся объяснить чиновникам, что в центре внимания должен быть житель"

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Фото: Иван МАКЕЕВ

СИТУАЦИЯ СЛОЖНАЯ, НО УПРАВЛЯЕМАЯ

- Конец года, само время поводить итоги. В целом как вам 2020-й?

- Бывало лучше. Пожалуй, самое тяжелое испытание в этом году не сам коронавирус, а его последствия - снижение доходов, поступающих в казну, одновременно ускорение национальных проектов. Всё совпало. Так что с нетерпением жду, когда он закончится.

- А следующий год будет лучше?

- Он будет понятнее. Что будет с коронавирусом понятно — начинается вакцинация, появится коллективный иммунитет, где-то летом-осенью наступит просветление. Кроме того, я рассчитываю на некоторое облегчение по целому ряду направлений в административной части, всё-таки третий год на посту. Прошла оптимизация команды, есть люди, которые способны решать задачи.

- Как область переживает пандемию? Что со смертностью, с заражаемостью?

- У нас относительно неплохие показатели. Они лучше, чем в среднем по стране. Да, на фоне вируса прирастает общая смертность, но мы ситуацию анализируем и она прогнозируемая. Тяжело было где-то в октябре - слишком быстро рос уровень заболеваемости. Это парализовало работу скорой помощи, врачей, лекарств. Но считаю, мы достаточно быстро справились. Оптимизировали работу экипажей, нашли узкие горла, увеличили количество врачей, добавили еще волонтеров, разобрались с обеспечением лекарств. Сначала за свой счет закупили, потом федеральные деньги подошли. Одних бесплатных рецептов мы выдали больше восьми тысяч. Одни из первый в стране начали это практиковать. У нас были большие проблемы с тестированием, но мы их решили. Спонсоры помогли. Теперь у нас несколько самых современных лабораторий.

- Хорошо, а что с экономической стороны? У вас тоже жесткие ограничения вводились? И что бизнес по этому поводу думает?

- Весной и летом был жесткий карантин. Мы тогда очень много потеряли. Сейчас ограничения лишь санитарные - мы бизнес никак не ограничиваем, потому что рухнет экономика. Глава налоговой службы региона говорит, что у нас нет падения по налоговой базе. У нас все неплохо с малым бизнесом, обвала нет. Да, есть проблемы, но они терпимые.

Новый завод "Шанс Энтерпрайз" открыт в Липецкой области. Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

- Как строится образовательный процесс?

- Мы не стали вводить «удалёнку». Мы закрываем классы или школы только если порог заболеваемости в них превышает 20%. А беспокойные родители в любой момент могу написать заявление и перевести своего ребёнка на удалённое обучение. Мы даём возможность выбора. И экзамены сдвигать пока не собираемся. Только если будет указание Мнпросвещения.

- Вас послушаешь, так всё прямо замечательно.

- Управляемо. Процесс не носит стихийного и неконтролируемого характера. И это хорошо. И за это спасибо федеральным властям. Было очень много мер поддержки. Да, не все выпадающие доходы компенсированы, но все меры поддержки и врачей, и населения, и медучреждений, о которых говорят, выполняются на 100%. Очень благодарны за это.

АЙТИШНИКИ — ЛЮДИ ОСОБОЙ КУЛЬТУРЫ. ХОТИМ, ЧТОБЫ ИХ БЫЛО БОЛЬШЕ

- Вы активно держите курс на цифровизацию. Как успехи?

- Мы активно инвестируем в IT. И коронавирус показал, что мы всё делаем правильно. Например, мы создали единую диспетчерскую службу - по любому вопросу сегодня можно обращаться. По сути это то же самое, что одно окно. У нас сейчас простой алгоритм: тепла нет - звони в единую диспетчерскую службу, лекарства, больницы, записаться в поликлинику - звони в единую диспетчерскую службу. Скоро внедрим интеллектуальную систему управления в медицине.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в студии радио "Комсомольская правда" Фото: Иван МАКЕЕВ

- Развиваете IT-образование?

- Надо понимать, что вы хотите. Безработных, которые будут недовольны властью или тех, кто сможет работать даже удалённо лишь бы был интернет. Обычно IT-люди - это определенный слой культуры. Они хорошо зарабатывают, платят налоги, с хорошим воспитанием. Мы хотим, чтобы таких людей было больше.

- А есть ли на территории области интернет для этих айтишников, чтобы они работали удалённо?

- Ко мне как-то пришел местный руководитель филиала Ростелеком и попросил 50 миллионов на программу проведения интернета до всех сел. Нашли эти деньги, а оказалось, что мы первые в России по цифровизации села. Уже есть интернет в населённых пунктах, где живет 1000 человек, а в следующем проведём в те, где население от 500 человек. Это такое серьезное вложение, потому что интернет очень важен и для дистанционного обучения, и для дистанционной работы, то есть, это возможности для наших жителей.

- Ходят слухи, что вы внедряете инновационную систему управления.

- МЫ сейчас всю работу перестраиваем так, чтобы в центре был житель. Удивительно, но раньше было по-другому. То есть, мы должны анализировать и предсказывать всё, что нужно жителю. Делать сервисы 24\7. А у чиновников очень ломать ощущение, что люди просто мешают жить. В медицине уже во всю это работает и работает хорошо. У чиновника должно быть всё расписано по календарю. Мы им в этот календарь ставим задачи и требуем от них выполнения. Да, пока работа не идеально выстроена, но мы к этому придём.

В Липецкой области работает Единый диспетчерский центр. Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

- Что такое электронное управление?

- Работник приходит на свое рабочее место, включает компьютер, а у него уже анализ вчерашнего его дня и что он должен сделать сегодня, как он должен эту задачу решать. Мы работаем по задачам, которые у нас есть от президента страны, по задачам, которые ставит нам население. Мы же видим, что их волнует, мы понимаем, что, к примеру, ЖКХ, медицина в главе угла. Сейчас начнётся снегоуборочная кампания, потом будет оттепель — сосульки, потом отключение отопления.

ЛИПЕЦКОЕ СЕЛО — ЛУЧШЕЕ В РОССИИ, НО ВСЁ РАВНО УЕЗЖАЮТ

- Очень важная тема — безработица. Как с ней дела в Липецкой области?

- У нас 11 тысяч вакансий, 7 тысяч безработных. И мы изучаем, почем так получается. На самом деле проблемы две: либо люди просто не хотят работать, а подрабатывают и получают 12 тысяч от государства, а другие — не хотят идти на те вакансии, которые есть. Как правило, вторые — это люди с высшим образованием. Сейчас нужны люди с хорошим средним технологическим образованием, с навыком IT.

Но главное, на что мы должны сделать упор - улучшать соотношение между запросом на какую-то рабочую специальность, и тем, что выпускают наши заведения учебные. И переучивать людей.

- Идет ли к вам инвестор? Чем вы его заинтересовываете?

- По инвестициям на одного жителя у нас лидирующие позиции в ЦФО и в России. И очень большие инвестиции идут в сельское хозяйство. Мы номер один по овощам закрытого грунта, у нас самые передовые теплицы в стране. Мы стали номер два по сахару. У нас активно развивается плодовая культура. У нас строятся несколько заводов по переработке сои, рапса, по маслу. Мы открываем новые заводы каждый год.

- А люди не уезжают?

- У нас убыль, безусловно. Прирастает, в основном, Липецк. А сельское население постепенно уменьшается, хотя у нас лучшее село. Но, безусловно, человек ищет, где лучше. Поэтому наша задача - украсить наши города, сделать их благоустроенными, сделать дружелюбную власть, чтобы люди хотели жить здесь. У нас пробок нет, как в Москве, но и много чего надо подтянуть до столицы.