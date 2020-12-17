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Коронавирус Covid-19

Противопоказания расширяются: прививку «Спутник V» не рекомендовано делать тем, кто планирует беременность

Прививку от коронавируса беременным тоже делать не стоит
Анна ДОБРЮХААнна ДОБРЮХА
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Вводить вакцину "Спутник V" не рекомендуется, если вы планируете в ближайшие три месяца зачать ребенка.

Вводить вакцину "Спутник V" не рекомендуется, если вы планируете в ближайшие три месяца зачать ребенка.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В инструкции в вакцине Гам Ковид Вак («Спутник V») сказано, что прививка противопоказана беременным женщинам и молодым мамам, кормящим грудью. Но на днях в официальном Телеграм-канале СТОПКОРОНАВИРУС.РФ появилось дополнение: в настоящее время вводить вакцину не рекомендуется, если вы планируете в ближайшие три месяца зачать ребенка.

Также со ссылкой на Минздрав опубликовано еще несколько условий, когда следует воздержаться от прививки «Спутник V»:

- если у человека есть туберкулез,

- любые новообразования,

- гепатиты В, С,

- сифилис,

- ВИЧ,

- острый коронарный синдром или инсульт, перенесенные в течение года до момента обращения на вакцинацию.

Напомним, эти рекомендации добавлены к официальному списку противопоказаний, который значится в зарегистрированной инструкции к препарату Гам Ковид Вак. Этот перечень выглядит так:

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также обострения хронических болезней - вакцинация возможна не ранее, чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии;

- нетяжелые ОРВИ, острые инфекционные заболеваниях желудочно-кишечного тракта - вакцинация допускается после нормализации температуры;

- возраст до 18 лет - вакцинация не допускается «в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности».

В Москве вакцинация «Спутником V» стартовала с 5 декабря.

В Москве вакцинация «Спутником V» стартовала с 5 декабря.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме того, есть раздел «Применение с осторожностью». Строго говоря, это не абсолютное противопоказание, а «условное»: теоретически лечащий врач, оценив состояние пациента на конкретный момент времени, может одобрить антиковидную вакцинацию. С осторожностью может допускаться прививка:

- при хронических заболеваниях печени и почек,

- выраженных нарушениях функции эндокринной системы (сахарный диабет),

- тяжелых заболеваниях системы кроветворения,

- эпилепсии, инсультах и других заболеваниях центральной нервной системы,

- заболеваниях сердечно-сосудистой системы (инфарктах миокарда в анамнезе, миокардитах, эндокардитах, перикардитах, ишемической болезни сердца),

- первичных и вторичных иммунодефицитах,

- аутоиммунных заболеваниях,

- заболеваниях легких, астме и ХОБЛ,

- у пациентов с диабетом и метаболическим синдромом,

- с аллергическими реакциями, атопией, экземой.

А КАК НА ПРАКТИКЕ?

В Москве, где масштабная вакцинация «Спутником V» стартовала раньше всего (с 5 декабря), список перечисленных хронических болезней на сегодня считается категорическим противопоказанием для прививки. Об этом сказано на официальном портале мэра столицы. Врачи отмечают оправданность такого подхода - ведь пока нет окончательных данных исследований, как переносят аденовирусную прививку такие пациенты.

Кроме того, еще не одобрена вакцинация «Спутником V» для представителей старшего поколения - в возрасте 60+. Это подчеркнул на всероссийской пресс-конференции и президент Владимир Путин. Он пояснил, что пока не ставит себе прививку, поскольку является законопослушным человеком, а легальное применение вакцины для людей его возраста еще не предусмотрено. Как сообщили «КП» в Минздраве, сейчас идут клинические исследования на добровольцах старшего возраста. Ожидается, что решение о возможности вакцинации в возрасте 60+ может быть принято в третьей декаде декабря.

По мнению ряда экспертов, две другие российские вакцины - новосибирского «Вектора» и Центра им. Чумакова - могут быть менее реактогенны (то есть будут давать меньше побочных эффектов) и поэтому могут быть более предпочтительны для пожилых людей и пациентов с хроническими болезнями. В то же время иммунная защита от таких прививок, по всей видимости, будет менее стойкой и долгосрочной, чем после «Спутника V», предполагают специалисты.

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