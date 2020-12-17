В Норильске – новая «Айка»: как открывали спортхолл за Полярным кругом

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Именно в честь медведицы норильчане назвали новый физкультурно-оздоровительный комплекс, открытие которого состоялось 17 декабря.

«Айка» создавалась как новый дом для мини-футбольного клуба «Норильский никель» и центр притяжения для жителей. Под крышей трёхэтажного спорткомплекса общей площадью более 10 тысяч кв. м. объединены возможности для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, бадминтоном и другими видами спорта, а также тренажерные залы, кафе и другая инфраструктура. «Норникель» вложил в его строительство порядка 3,6 миллиарда рублей. Запланированный компанией объем финансирования социальных программ и благотворительности на 2020 год составляет 30 млрд руб.

Значимость «Айки» для развития массового спорта отметил полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. «Без преувеличения можно сказать, что открытие нового спортивного объекта для жителей Норильска стало большим и долгожданным событием. Норильчане получили современный и востребованный комплекс. Благодарю всех, кто проектировал и строил «Айку». Благодарен и компании «Норникель» за значимый подарок городу. Поддержка массового спорта – это инвестиции не только в спортивное будущее Норильска, но и в здоровье нации в целом», – говорится в приветствии.

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Планировалось, что возможности «Айки» для населения раскроют олимпийские чемпионы, проведя в ней мастер-классы и встречи с детворой. Пандемия коронавируса пока не позволила этим планам сбыться, но компания «Норникель» к ним обязательно вернется. «Занятия спортом не только поднимают настроение и формируют здоровье, что особенно значимо в период пандемии, но и учат достигать поставленных целей, работать над собой, а значит менять свою жизнь к лучшему. Важно, чтобы спорт по-настоящему стал нормой жизни, поэтому создание возможностей для развития массового спорта было и остаётся приоритетом компании», –подчеркнул президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Мини-футбольный клуб «Норникель», выигравший в этом году Кубок России, уже справил новоселье. В дебютном матче на площадке «Айки» ему противостояла команда КПРФ – действующий чемпион России и лидер нового сезона.

Хозяева отпраздновали новоселье победой над фаворитом – 4:2. Автором всех голов в команде «Норильский никель» стал бразилец Родригиньо. «Мы целую неделю готовились, настраивались, знали, что игра будет непростой», – отметил Родригиньо. «В первом тайме удалось забить четыре гола, залетели мячи естественным образом. А во втором тайме уже было потяжелее. Сейчас все мысли о завтрашнем дне. Хотел бы поблагодарить всех причастных за новую арену. Очень классная получилась площадка, классный ФОК».

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Несмотря на громкую афишу матча, главным итогом мероприятия стал сам факт открытия нового многофункционального спорткомплекса, а победителями – жители Норильска и мини-футбол. «Новый дом придаст импульс развитию как главной команды, так и детско-юношеского направления. Существенный подъём ожидается в проведении любительских соревнований, которым традиционно уделяется большое внимание в Норильске. Уверен, что «Айка» станет местом притяжения и для других видов спорта», – подытожил президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

За фразой про «большое внимание» скрывается комплексная программа развития «Мини-футбол – в школу. Регион Заполярье», которую реализуют АМФР и компания «Норникель». Только в городах, где работают предприятия компании, она уже охватывает более 100 школ и 10 тысяч учеников. Отметим, что школьному спорту отведена особая роль в новой Стратегии развития физической культуры и спорта в России до 2030 года, которая была утверждена Правительством в ноябре этого года.