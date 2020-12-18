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Компания Дерипаски подарит петербуржцам выставку цифровых картин

Фасады двух новостроек «Северной долины» (метро «Парнас») на несколько часов превратятся в гигантские киноэкраны. Но вместо фильмов на них будут проецироваться фантастические картины «цифрового художника» Алексея Андреева
Алексей КУЗНЕЦОВ
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Трехмерные картины на петербургских фасадах новостроек еще ни разу не показывали. Автор: Алексей Андреев

Трехмерные картины на петербургских фасадах новостроек еще ни разу не показывали. Автор: Алексей Андреев

Световое шоу будет длиться с небольшими перерывами около четырех часов в субботу и воскресенье - 19 и 20 декабря. Трехмерные цифровые картины можно будет даже увидеть с ближайших улиц. А для безопасности будет организована онлайн-трансляция.

Горожане увидят 10 фантастических анимированных работ художника Алексея Андреева, демонстрирующие главные ценности комфортного проживания в городской среде. Они будут спроецированы на дома ЖК «Северная долина» компании «Главстрой Санкт-Петербург», основанной Олегом Дерипаской. Это своеобразный подарок застройщика всем петербуржцам, которые были лишены духовной пищи из-за пандемии.

3-mapping шоу «Новый уровень — КомфАРТ» покажут на фасадах домов по улице Заречная, которые в скором времени будут встречать новоселов.

- Последние несколько лет я ищу возможности стать ближе к своим зрителям, используя для этого разные современные технологии. Жилой комплекс «Северная долина» — место, как нельзя лучше подходящее для такого рода проекта. Это уже настоящий город в городе, здесь расстояние между художником и зрителем сокращается до нуля, - пояснил Алексей Андреев.

Выставка уникальна тем, что является первой в городе коллаборацией художника и девелоперской компании «Главстрой Санкт-Петербург», которая реализует масштабные проекты комплексного освоения городских территорий. По инициативе ее основателя Дерипаски, в школах на городских окраинах появляются научные центры, где дети осваивают цифровые профессии будущего. В ноябре такой «Техноспейс» открылся в микрорайоне «Юнтолово».

Выставка состоится 19 и 20 декабря 2020 года, с 17:00 до 21:00.

Онлайн-трансляцию можно посмотреть 19 и 20 декабря:

на канале застройщика в YouTube

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Культура: изобразительное искусство

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