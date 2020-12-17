Михаил Боярский - о победе «Зенита» в дерби: «Выдохся весь «Спартак»

Актёр театра и кино Народный артист РСФСР и преданный болельщик «Зенита» Михаил Боярский специально для «Комсомольской правды» прокомментировал победу своего любимого клуба в дерби двух столиц над «Спартаком». Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-петербургский «Зенит» победил на «Газпром Арене» московский «Спартак» - 3:1 и обеспечил себе шестиочковое преимущество над ближайшими преследователями перед зимней паузой в Российской Премьер-Лиге.

Актёр театра и кино Народный артист РСФСР и преданный болельщик «Зенита» Михаил Боярский специально для «Комсомольской правды» прокомментировал победу своего любимого клуба в дерби двух столиц над «Спартаком».

Актёр остался доволен игрой своего любимого клуба, но признался, что не ожидал насколько убедительного футбола в исполнении сине-бело-голубых.

_ «Зенит» победил за явным преимуществом, все четыре мяча забили игроки «Зенита». «Спартак» выглядел никак. От Сердара Азмуна и Артёма Дзюбы до защитников, которые ничего не позволили сделать спартаковцем, - все играли замечательно. У «Зенита» оказалось гораздо больше сил, чем у «Спартака». Выдохся весь «Спартак». Я думал, что счёт будет меньше, но я ставил на выигрыш «Зенита». Отрыв на шесть очков вперёд - это заявка она золотые медали.

Молодец Семак со своим тренерским штабом, которые всё правильно выстроили. Создал команду, делал замечательные замены и даже Жирков, главный ветеран нашей страны, выглядел великолепно, замечательно играл.

Претензий к команде нет. Вчерашним вечером должны быть довольны все: игроки, болельщики, зрители. После небольшого перерыва мы докажем, что «Зенит» - лучшая команда в стране. Нужно повышать тренерские задачи и тренировки зимой должны быть интенсивными, чтоб добиться нашей цели, - поделился радостью Михаил Боярский.

Следующий матч «Зенит» проведёт 20-21 февраля в Кубке России против тульского «Арсенал» после зимних сборов. Чемпионат России для сине-бело-голубых возобновится 27-28 февраля. Следующий соперник «Зенита» в борьбе за чемпионство - «Ростов».

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