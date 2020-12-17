Определены лидеры корпоративной благотворительности

«Лидеры корпоративной благотворительности» – масштабнейшее ежегодное исследование, проводимое Форумом доноров в партнерстве с EY Россия, Минэкономики, РСПП, ООН газетой «Коммерсантъ». Его цель - находить и продвигать лучший опыт российских компаний в сфере социальной ответственности.

Среди победителей и рейтинга, и конкурса – гранды российского бизнеса: Северсталь, Норильский никель, СУЭК, Газпромнефть, Русал, Ростелеком и другие. Кстати, единственной компанией, которая находится в самом верху рейтинга, и к тому же выиграла в целых трех номинациях, стала СУЭК.

СУЭК Андрея Мельниченко широко известна и как лидер отечественной промышленности, и как одна из самых социально ответственных компаний. Это ежегодно подтверждают различные рейтинги, рэнкинги и профессиональные конкурсы - СУЭК всегда занимает в них верхние позиции. Что вполне понятно и заслуженно - в 13 регионах, где работают предприятия компании, СУЭК всегда ключевой налогоплательщик, работодатель и социальный инвестор. Основная цель социальной политики СУЭК - повышение качества жизни жителей регионов, и для этой цели компания ежегодно реализует порядка 200 социальных проектов. Поэтому неудивительно, что в рейтинге лидеров корпоративной благотворительности СУЭК возглавляет группу А - компаний с лучшей практикой.

По словам заместителя генерального директора СУЭК Сергея Григорьева «такая оценка важна: она помогает совершенствовать нашу деятельность в сфере устойчивого развития. То, что два года назад СУЭК стала победителем «Лидеров корпоративной благотворительности» и в прошлом году — послом благотворительности проекта, для нас очень высокая оценка и понимание того, что мы идем в правильном направлении».

В номинации «Лучшая программа в сфере экологии» (учреждена Фондом «Сколково») компания получила награду за проект «Инновации для чистого неба» за изобретение бездымного брикета. Это продукт глубокой переработки угля, за счет его частичной газификации из угля удаляются смолистые вещества, остается практически только углерод, который прессуют в брикеты, пригодные для использования во всех видах бытовых печей и котлов. Тестовые испытания в Красноярске, когда компания бесплатно раздала более чем 9,3 тыс. домовладений по 300 кг бездымного брикета, показали большое снижение концентрации в воздухе всех основных загрязняющих веществ вплоть до величины, находящейся ниже предела обнаружения! Сейчас СУЭК предлагает жителям города этот инновационный вид топлива по цене обычного угля, а еще десяток городов страны, испытывающих проблемы с чистотой воздуха, в том числе из-за чадящих печей частного сектора, просит тоже включить их в программу бездымного топлива.

Еще одна победа в конкурсе - в номинации Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Лучшая программа в сфере поддержки образования» за проект «Школа цифровых технологий СУЭК». Это программа дистанционного обучения на блокчейн платформе для жителей регионов, в которых работают предприятия СУЭК. Она позволяет в удаленном режиме получить с помощью лучших в стране профессионалов знания в сфере цифровой экономики и цифровых технологий.

СУЭК также получила награду в номинации РСПП «Лучшая корпоративная программа социальных инвестиций в территориях в контексте устойчивого развития и стратегии бизнеса» за программу «Вместе против COVID-19». В условиях пандемии предприятия СУЭК продолжают свою деятельность в штатном режиме. Одновременно с этим компания активно помогает медицинским учреждениям оборудованием, СИЗами, помогает медицинским работникам, проводит дезинфекцию населенных пунктов. Волонтеры СУЭК в рамках Всероссийской акции #МыВместе оказывают поддержку пенсионерам, многодетным семьям, медикам, находящимся на передовой борьбы с коронавирусом. За свою волонтерскую работу Президент России Владимир Путин объявил благодарности и наградил СУЭК, руководителей компании и самых активных волонтеров медалями и почетными грамотами.

Сергей Григорьев говорит: «Для нас очень важно здоровье наших работников, жителей регионов, и их доверие. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы сохранять социальную и экономическую стабильность в регионах, поддерживать нормальное функционирование инфраструктуры, помогать регионам и людям пережить этот сложный период и как можно быстрее вернуться к обычной жизни».