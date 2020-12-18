Вредители и болезни влияют на сокращение площади лесов

Размножение вредителей и развитие болезней негативно влияют на лесной фонд страны. Фото: rosleshoz.gov.ru

Негативные факторы, которые отрицательно влияют на динамику лесного фонда, не меняются на протяжении длительного времени, замечает завкафедрой лесной таксации, лесоустройства и ГИС Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова Александр Алексеев.

«К ним традиционно относятся лесные пожары, нелегальные рубки, легальные рубки без последующего лесовосстановления, самовольный захват лесных участков, неблагоприятные погодные факторы, размножение вредителей и развитие болезней, загрязнение окружающей природной среды».

Самовольный захват участков леса нередко происходит с целью строительства. Сейчас оно по закону запрещено в лесах. Однако гендиректор и совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Василий Коновалов допускает, что было бы выгоднее ослабить запреты при ужесточении требований по компенсационному лесовосстановлению.

«Мы знаем, что строительные компании готовы немало платить за то, чтобы получить возможность строительства на таких участках. И коррупционный соблазн будет очень велик. Думаю, наряду с ужесточением контроля, необходимо также некое компромиссное легальное решение. Если уж спрос так велик и бизнес готов платить, то пусть он платит за то, чтобы вместо участка леса, пострадавшего при застройке, в лесной фонд вошел новый участок леса – ещё больший и качественный».

В прошлом году бюджетная система России получила от лесопромышленного комплекса 144,7 млрд рублей, сообщали ранее в Рослесхозе. В эту сумму входят платежи за использование лесов - 52,7 млрд руб., налоги и сборы от лесопромышленного комплекса - 81,3 млрд руб. и таможенные пошлины на экспорт леса - 10,7 млрд рублей.