Четыре операции с наличными, которые попадут под контроль с 2021 года

Росфинмониторинг будет досконально изучать только явно подозрительные случаи наличных операций. Фото: Анастасия ОСИПОВА

С января следующего года начнут действовать новые поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Данные о некоторых сделках будут передаваться в Росфинмониторинг банками, нотариусами и даже риелторами. И если ревизоры заподозрят что-то неладное, то могут запросить у человека подтверждающие документы.

Дополнительно со следующего года будут контролироваться четыре операции:

- Почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей и выше (в том числе сделанные в иностранной валюте, если рублевый эквивалент перевода превышает этот порог).

- Снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона, если снимается 100 тысяч рублей и более.

- Ставки в лотерее и других азартных играх на сумму от 600 тысяч рублей. Выплата выигрыша на ту же сумму и выше уже контролируется.

- Сделки с недвижимым имуществом на сумму от 3 млн рублей (покупка, аренда на срок не меньше года с правом выкупа и даже передача жилья по брачному договору).

Как поясняют эксперты, это не означает, что по каждой перечисленной операции будет обязательная проверка. Надзорный орган будет досконально изучать только явно подозрительные случаи, когда вероятность отмывания стремится к 100%. Например, когда человек несколько раз подряд совершает переводы на крупные суммы. Или когда официально не имеет никакой собственности и доходов, но при этом покупает элитное жилье.

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