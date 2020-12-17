Что происходит за кулисами Большой пресс-конференции Путина: Без пирогов. Но в масках

Александр Гамов на пресс-конференции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нынешняя пресс-конференция Путина была самой необычной по сравнению с 15-ю предыдущими. Все из-за коронавируса.

Ну, во-первых, впервые президент разговаривал с прессой по видеосвязи. Мы его увидели на большом экране.

И мне лично не хватало, чтобы в пяти метрах от меня Путин сидел с блокнотом.

Нынешняя пресс-конференция Путина была самой необычной по сравнению с 15-ю предыдущими. Все из-за коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И очень не хватало дружеского локтя собратьев по перу. И не только потому, что рассадили нас на санитарной дистанции. А еще потому, что не было журналистов из регионов, которые горазды на выдумку, чтобы привлечь к себе внимание. Броских плакатов, экстравагантных нарядов, красных кофточек, желтых футболок было намного меньше.

Я сам, как выходец из провинции, привык, чтобы ребята с мест что-то рассказывали, какие-то письма, пироги, квас, валенки, платочки привозили.

Нынешняя пресс-конференция Путина была самой необычной по сравнению с 15-ю предыдущими. Все из-за коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этот раз везде были лишь медицинские маски. Правда, чаще – под подбородком. Но перчатки придавали особый аристократический шарм.

Даже в буфете, который приготовился подкормить журналистов, вирус напоминал о себе. Вместо подносов с аппетитными бутербродами - закрытые контейнеры с булками.

Нынешняя пресс-конференция Путина была самой необычной по сравнению с 15-ю предыдущими. Все из-за коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не обошлось без неожиданностей. В этот раз среди корреспондентов был замечен известный «хулиган» - музыкант Сергей Шнуров.

- Я представляю международный телеканал, где являюсь генеральным продюсером, - со значительностью сказал он мне. - Естественно, спрошу президента о международной политике.

- Волнуетесь в новой роли?

- Я?! Н-н-не волнуюсь. Я последний раз волновался, наверное, на рок-фестивале в 1999 году, когда впервые выступал перед толпой.

Сергей Шнуров на пресс-конференции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Здесь немножко другое. Градус повышен?

- Не сказал бы.

- А вы уверены, что вам дадут задать вопрос?

- А кто тут уверен?

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