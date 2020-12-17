Назван единственный регион в России, где женщины работают больше мужчин

Красноярск. Мастер цеха производства стеклянных елочных украшений за работой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кто пашет как ломовая лошадь, а кто, так скажем, созерцатель? Аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza решили подсчитать, кто в стране больше трудится, мужчины или женщины?

Выводы в большинстве своем удивления не вызвали. В третьем квартале 2020 года трудовой день мужчин был в среднем на 43 минуты длиннее.

Больше всего мужчины перерабатывают в Ненецком автономном округе – там сильный пол ежедневно трудился на 1 ч. 50 мин. больше, а также в Карелии, (1 ч. 37 мин.) и Республике Коми (1 ч. 35 мин.).

И только один субъект отличился. Женщины работают дольше мужчин в Чечне. В этой республике средний рабочий день занятой женщины длится 7 часов, что на 8 минут дольше, чем рабочий день мужчины (6 ч. 52 мин.). Среди других регионов, где существует что-то близкое к трудовому равноправию — Тыва (перевес в пользу мужчин на 13 минут), Северная Осетия (на 15 минут), Севастополь (16 минут), Рязанская область (20 минут).

Почему Чечня так выделяется?

- Чечня среди кавказских регионов положительно выделяется относительно высокой долей работающих женщин – 47,8%. По уровню занятости мужского населения Чечня демонстрирует один из самых низких показателей в России: республика занимает 80-е место из 85 Здесь трудится 57,1% от всего мужского населения. Таким образом, за счет высокой, по сравнению с другими кавказскими регионами, трудовой вовлеченностью женщин и низкой трудовой активностью мужчин Чечня выделяется более продолжительным женским трудовым днем, - делают вывод аналитики FinExpertiza.