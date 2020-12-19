Шизофреник или левша: что на самом деле о вас расскажут тесты из интернета

Действительно ли тесты-картинки помогают нам разобраться в себе или это – всего лишь развлечение? Фото: Shutterstock

Вы наверняка встречали в соцсетях такие «веселые картинки», когда надо найти в рисунке «спрятанные» изображения. Или бросить взгляд и назвать первую фигуру, замеченную на рисунке. И на этом основании вы, якобы, можете узнать всю правду о своем характере, интеллекте, определите, как найти свою половину или поймете какая судьба ожидает.

Но действительно ли тесты-картинки помогают нам разобраться в себе или это – всего лишь развлечение? «Комсомолка» предложила прокомментировать популярные тесты из интернета Никите Лаврешкину, психологу, специалисту по психологической диагностике, преподавателю Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ).

1. О, да вы садист!

На картинке 6 физиономий, словно сошедшие со страниц книги Чезаре Ломброзо “Преступный человек”. Вам предлагают выбрать человека, которого точно не хотелось бы встретить вечером в темном переулке. То есть самого отвратительного и ужасного, на ваш взгляд, субъекта. Считается, что таким образом можно определить ваши скрытые страхи и черты характера. Выбирая того, кто вас больше пугает, вы получаете неутешительные сведения о себе: тест укажет, что вы сами шизофреник, маньяк, или депрессивный человек.

Комментарий эксперта Никиты Лаврешкина:

- Это тест Сонди, только в очень грубом и усеченном варианте. Изначально тест был разработан для научной психологической и психиатрической практики. Он вызывает много споров в научной среде и работает не для всех ситуаций даже тогда, когда его проводит специалист. Есть исследования, как подтверждающие его эффективность, так и опровергающие. Интерпретация теста, которую мы видим в сети, очень грубая. Попытка соотнести ее с реальностью может быть опасна. Почему? Здесь представлены типы личности, такие как «садист», «эпилептик», «шизофреник», «маньяк». Я представляю, например, подростка, которому интересно что-то узнать про себя, исследовать свою психику. Он пройдет этот тест и по сути случайным образом, получит ярлык - «шизофреник» или «садист». И если воспримет результат всерьез, будет жить под гнетом этого клейма.

ВАЖНО!

В психологии есть такое понятие, как проективные методики диагностики. В этих методиках человеку предлагается интерпретировать рисунок, подобрать к нему ассоциацию - то есть рассказать, что он на этом рисунке видит. При этом человек неосознанно переносит на образ черты своего характера, свои эмоциональные процессы. Но это очень тонкий лед! Для того чтобы заниматься проективными методами диагностики, нужно быть профессионалом. Например, для того, чтобы использовать как диагностический метод знаменитый тест Роршаха (там испытуемый должен рассказать, что он видит в кляксах) необходимо специально обучаться этому год.

2. Шевелим полушариями

Как утверждают авторы этого теста, в зависимости от того, какое из животных вы увидели на картинке первым, можно определить, какое из полушарий головного мозга у вас наиболее активно. Так если вы увидели обезьяну первой, то ваше «ведущее» полушарие правое, вы человек творческий и интуитивный, а ваши ведущие черты личности: импульсивность, чувствительность, мечтательность. Если первым был тигр, то все наоборот. Вами правит логика и рациональность, вы организованы, точны и ориентируетесь на успех. Но так ли это?

Комментарий эксперта:

- Подобный тест не имеет под собой никакого научного основания. Кого вы увидите первым, может зависеть от особенностей фокусировки зрения. При рассеянном взгляде внимание привлекают темные фигуры, а при направленном – светлые. Наш мозг не работает так, как представляется многим, мол, правое полушарие отвечает за творческую деятельность, а левое – за рациональность. На самом деле все не так однозначно. Наша психика работает в совокупности, а отдельные способности человека нельзя списать на то, что у него более развито какое-то из полушарий головного мозга.

3. Старик Альцгеймер нас заметил...

По этому рисунку якобы можно диагностировать состояние мозга от «очень здорового» до того, что «вы стары и у вас есть проблемы с мышлением». И даже заподозрить начало болезни Альцгеймера, в случае, если на картинке не сможете найти бабочку, утку и летучую мышь. Не нашли? Не спешите отчаиваться.

Комментарий эксперта:

- Для того чтобы любой тест был показателен, нужно понимать параметры, по которым он составлен, и критерии, согласно которым его нужно проводить. В данном случае не ясно даже, сколько времени отводится на то, чтобы найти здесь обозначенные объекты. Может, человек посидит над ним денек – другой, и все обнаружит?! А быть может, углядит даже то, чего нет. Единственное, что этот тест, возможно, демонстрирует, это насколько у человека хорошее зрение и способность переключать внимание на разные детали и объекты, менять фокусировку. На самом деле болезнь Альцгеймера диагностируется сложно, ее легко перепутать с другими расстройствами. И уж точно этот тест никак не покажет, есть у вас Альцгеймер, или нет.

4. Эффект Барнума и популярность гороскопов

В этом тесте нужно посмотреть на картинку. То, что вы увидите на рисунке первым, как обещают авторы, расскажет о скрытых чертах личности, характера или особенностях работы мозга. Я, например, первым заметила дерево. Согласно интерпретации в тесте, это значит, что мне свойственно больше доверять разуму, а не сердцу (ах, если бы! - авт). И это якобы помогает в карьере, но мешает в личной жизни.

Комментарий эксперта:

- То, что вы первым увидели дерево, никак не связано с особенностями вашей личности. Например, если бы вы недавно посмотрели интересную программу про львов, то вполне вероятно, что вы бы первым увидели на картинке царя зверей. Но это опять же не значит, что вы, как утверждает тест, «дикая и неукротимая натура». При этом очень многие люди могут узнать себя в описании. В чем фокус? В психологии есть такое понятие, как «эффект Барнума». Если текст написан самыми общими словами и не содержит никакой конкретики, то человек, читая его, с легкостью решит, что это написано про него. На этом, собственно, построена популярность гороскопов. Внимание человека концентрируется на тех моментах, которые совпадают с его представлением о себе, а то, что ему не близко, просто игнорируется.

5. Самое главное слово

В еще одном популярном в сети тесте предлагают посмотреть на квадрат, составленный из разных букв алфавита, и увидеть там слово. Первое прочитанное расскажет о тайне вашей личности. В этом тесте я первым разглядела слово «любовь» и, согласно описанию, это свидетельствует о моей чувственности и эмоциональности. Якобы я смогу добиться в жизни большего, если буду прислушиваться побольше к голосу разума, а не сердца (а ведь предыдущий тест говорил обо мне совершенно противоположное! - авт.).

Комментарий эксперта:

- Хорошо, что тест дает в целом положительные интерпретации. Ведь приятно, ощущать себя рациональным человеком, когда это нужно. А в определенные моменты чувствовать себя чувственной натурой. Однако если вы увидели слово «любовь» первым - это не значит, что вы влюблены. Просто слово расположено почти по центру и поэтому притягивает внимание. Кроме того, вполне вероятно, что это слово чаще других встречалось вам перед тем, как вы стали проходить этот тест. Мозг просто был готов воспринять именно это слово.

6. Черный - иногда просто черный

Авторы теста предлагают выбрать ту кнопку на рисунке, которая точно изменит вашу жизнь. Я бы выбрала красную, и, согласно этому тесту, я – человек с практическим мышлением (опять? - авт). И в жизни перфекционист - все делаю идеально, активно и деятельно (эх, знал бы об этом наш редактор - авт).

Комментарий эксперта:

- На самом деле, каждому человеку в той или иной степени свойственно практическое мышление. Но о градации этого качества в тесте не сказано ничего. В психологии мы опираемся на комплексную диагностику. Во время такой диагностики проективные тесты подкрепляются беседой, наблюдением. Сами по себе тесты не дают исчерпывающего результата. Действительно, существует феномен влияния цвета на человека, какие-то оттенки активизируют нашу нервную систему, другие, наоборот, успокаивают.

Но выбор цвета у нас зачастую с чем-то ассоциируется. Часто предпочтение человеком черного в одежде соотносят с его склонностью к депрессивным состояниям. А ведь на самом деле черный – это законодатель моды. Когда что-то становится модным, говорят, что это «новый черный». Так что черный не значит автоматически, что человек в депрессии. Красный и желтые цвета скорее соотносятся в сознании с предупреждением, а зеленый с разрешением к действию. Но, конечно, для интерпретации личности этого недостаточно.