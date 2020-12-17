«Совкомбанк» вошел в ТОП-3 рейтинга мобильных приложений

Фото: «Совкомбанк»

Мобильное приложение «Совкомбанк - Халва» вошло в тройку лидеров рейтинга лучших экосистем в мобильных банках, составленного консалтинговым агентством MARKSWEBB. Рейтинг Mobile Banking Rank публикуется ежегодно с 2012 года. Эксперты оценивают российский рынок банковских мобильных приложений, тестируя и выявляя самые функциональные и удобные для пользователей банковские экосистемы. Благодаря оценкам профессионалов банки могут закрепить полученные результаты и наметить новые задачи на будущее.

В рейтинге Mobile Banking Rank 2020 эксперты особо отметили систему карты рассрочек «Халва» как «вершину традиционного подхода к построению потребительских экосистем». В ходе исследования тестировались четыре направления: простота поиска и выбора услуг, финансовая выгода, комфортность в использовании и доступность, а также комплексное решение задач. Особый акцент делался на качество реализации потребительских запросов.

Специалисты MARKSWEBB также высоко оценили способы, с помощью которых клиенты вовлекаются в работу с бонусными программами карты «Халва». Среди них - система геймификации «Бонус 5х10», простой и удобный поиск партнерских магазинов и сервисов, а также масштабная сеть партнеров «Халвы». Эксперты поставили мобильному приложению итоговую оценку 45,2.

- Мы рады столь высокой оценке нашего мобильного приложения со стороны уважаемого агентства Markswebb, - комментирует итоги рейтинга первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. - Будущее розничного банкинга в создании открытых партнерств по типу many-to-many, где каждый участник партнерства получает ценность от успеха других участников. Мы будем дальше развивать наше мобильное приложение и партнерскую сеть «Халвы», чтобы сделать все привилегии и выгоды карты для максимального количества клиентов.

Напомним, «Совкомбанк» является одним из крупнейших российских банков: его отделения и мини-офисы расположены в 76 регионах страны. В кредитной организации обслуживаются более 8.3 миллионов клиентов – физических лиц.