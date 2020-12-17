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Звезды

Страшно красивые звезды: Ковальчук, Барановская, Кошкина выгуляли новогодние наряды и пикантные декольте

На презентации музыкального бренда звезды отрепетировали главную ночь года
Инна ФЕДОТОВА
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Гоша Куценко оценил шикарное декольте Кошкиной.

Гоша Куценко оценил шикарное декольте Кошкиной.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве прошла презентация музыкального лейбла BIM music, который будет представлять интересы артистов как на российском, так и зарубежном рынке. Несмотря на отмену и перенос концертов, гастролей музыкантов не только в России, но и по всему миру – артисты продолжают записывать новые песни.

На мероприятии звезды удивили нарядами – сложилось ощущение, что они репетировали новогоднюю ночь, выполняя рекомендации ведущих мировых стилистов о том, как правильно выбрать образ для встречи белого металлического Быка. Рассматриваем наряды с топ-стилистом Анваром Очиловым.

Первое модное место мы отдали актрисе, телеведущей и звезде шоу «Однажды в Росси» Яны Кошкиной. Красавица выбрала наряд, который подчеркнул ее пышный бюст. Но не это главное. Три тренда сошлись в платье Кошкиной: белый цвет, глубокое декольте с запахом и бахрома. Два главных цвета новогодней ночь 2021 – белый и серебристый. А вот туфли Яне придется сменить – красный цвет Быка провоцирует на безрассудства.

Юлия Барановская впервые вместо платья выгуляла «мужской» костюм: модно, стильно молодежно.

Юлия Барановская впервые вместо платья выгуляла «мужской» костюм: модно, стильно молодежно.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Второе место у очаровательной и стильной телеведущей Юлии Барановской. Костюм в мужском стиле с весьма пикантным вырезом Юле очень идет. Несмотря на то, что мы привыкли видеть звезду в платьях. Модные женщины теперь носят костюмы с мужским характером. Возьмите на заметку, что широкие плечи, как и широкие брюки приветствуются. Ну и пикантности образу придает иллюзия пиджака почти на голое тело – красивое декольте отвлекает взгляд даже от очень красивых трендовых сережек.

Солистки группы «Cosmos Girls» демонстрируют идеальные костюмы для встречи студенческого нового года.

Солистки группы «Cosmos Girls» демонстрируют идеальные костюмы для встречи студенческого нового года.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Модные костюмы похожего силуэта выгуляли девчонки из группы Cosmos Girls – их расцветки идеально подходят для вечеринки школьников и студенток.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков предпочитают шахматный принцип в подборе образов.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков предпочитают шахматный принцип в подборе образов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Третье место отдаем паре Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. У Юлии идеальный образ для встречи нового года дома – удлиненная кофта с актуальным воротом, а низ можно менять и комбинировать: утепляться для ночных гуляний или отплясывать у елки в плиссированной юбке. Алексей верен принципу модного супермена 2021 – основа гардероба кардиганы oversize.

Лада Дэнс верна классическому стилю.

Лада Дэнс верна классическому стилю.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Четвертое место у Лады Дэнс, которая верна классике жанра, но добавляет образу актуальности металлическим поясом. Для встречи нового года стоит все же выбрать крупные аксессуары.

Марина Федункив знает — костюм Снегурочки беспроигрышный вариант, чтобы собрать внимание публики.

Марина Федункив знает — костюм Снегурочки беспроигрышный вариант, чтобы собрать внимание публики.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Пятое место и приз зрительских симпатий у актрисы и певицы Марины Федункив. Беспроигрышный вариант для встречи любого нового года – костюм Снегурочки. Не нужно экономить – купить сразу вип-вариант, как у Марины, чтобы носить долго и нарываться на комплименты.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИ

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