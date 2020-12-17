Путин рассказал, от чего зависит окончание пандемии

Пассажиры московского метро в дни пандемии коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

После окончания пресс-конференции Владимир Путин еще несколько минут пообщался с журналистами, рассказав, что у него в чашке, и показав записи, которые делал эти четыре часа.

- В чашке чай, - сказал президент. - Даже не чай, а заваренный сбор сибирских трав.

Записи же оказались просто именами задававших вопросы и темами - чтобы не перепутать.

Он уточнил, когда будут перечислены «новогодние выплаты» детям до семи лет, про которые он сказал в конце пресс-конференции.

- До Нового года обычным порядком, как это было при выплате 10 тыс. рублей детям до 16 лет, - пояснил глава государства.

Путина спросили, когда закончится пандемия.

- Этого никто не знает, - ответил он. - Это будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и эффективности применения вакцины. Заболеваемость достаточно высокая, но по мнению специалистов, она "вышла на полку", что называется. Резкого увеличения мы не наблюдаем. Локдауна не планируем.

Владимир Путин во время Большой итоговой пресс-конференции 2020 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воздержался от прогнозов развития российско-американских отношений при Байдене.

- Это в значительной степени зависит от новой администрации. Он человек очень опытный, он всю жизнь в политике, - сказал Путин. - Вы знаете, известная формула есть - "короля делает свита". Поэтому, как будет выстроена команда, а мы уже видим претендентов на ключевые должности, все они нам известны, так или иначе, мы с ними работали". Здесь никаких неожиданностей мы не ждем, но все же слышали заявление избранного президента по поводу того, что целесообразно было продлить договор СНВ-3, но посмотрим, во что это выльется на практике. В феврале СНВ заканчивает свое существование.

Объяснил президент и свои слова об обвинении Ивану Сафронову.

- Я не сказал, что его обвиняют за то, что он работал помощником. Я сказал, что эпизоды его деятельности, которые следствие считает противоправными, связаны не с работой его журналистом в "Коммерсанте", а с достаточно длительным промежутком его жизни, в том числе - в то время, когда он работал помощником Рогозина, - заявил Путин. - Его обвиняют в передаче секретной информации представителям спецслужб западных стран. Это прямое обвинение. Следствие должно разобраться в этом деле. Докажут - значит, суд рассмотрит. Не докажут - тогда нужно будет перед ним извиниться.